Guadalupe Moreno Carrillo, novia de “El Mencho”, fue clave para su abatimiento en Tapalpa

Guadalupe Moreno fue identificada como la pareja sentimental que visitó a “El Mencho” en la sierra de Tapalpa antes del operativo federal.

Una visita en la sierra terminó por definir el operativo contra “El Mencho”. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el seguimiento a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes permitió ubicarlo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, donde finalmente fue abatido por fuerzas federales.

La mujer acudió al punto para encontrarse con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación el 20 de febrero. Permaneció unas horas y abandonó las cabañas al día siguiente. Ese movimiento, según la Secretaría, confirmó a los servicios de inteligencia que el capo seguía en el lugar, lo que permitió afinar la intervención encabezada por el Ejército.

Este lunes, Latinus reveló que se trataba de Guadalupe Moreno Carrillo, nombre que no era desconocido en reportes oficiales, ya que en 2023 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la incluyó en su lista de personas bloqueadas por presuntos vínculos con el CJNG.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo, pareja de “El Mencho”?

Según esa designación, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Guadalupe Moreno Carrillo mantenía una relación personal con Oseguera Cervantes y habría participado en actividades para facilitar operaciones financieras de la organización. Las autoridades estadounidenses la señalaron como presunta prestanombres en la adquisición de bienes y en la administración de recursos ligados al círculo cercano del líder criminal, aunque sin detallar montos ni propiedades específicas.

Sin embargo, hasta ahora no existe más información sobre su perfil; únicamente aparece vinculada a los señalamientos financieros y a su relación con el capo. Su traslado hacia la sierra de Tapalpa y la posterior confirmación de la presencia del líder criminal en ese punto se convirtieron en el factor que inclinó la balanza en este histórico operativo contra el CJNG.