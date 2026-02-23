;

De “El Chapo” a “El Mencho”: Los capos mexicanos capturados o abatidos en la última década

Un recuento de los principales capos mexicanos detenidos o asesinados en los últimos años, desde Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta Nemesio Oseguera Cervantes

En la última década, operativos federales han derivado en la captura o abatimiento de diversos líderes del narcotráfico.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se suma a una larga secuencia de golpes dirigidos contra las cúpulas del narcotráfico en México. En poco más de una década, el Estado ha capturado o abatido a más de una decena de jefes criminales.

El operativo de este domingo en Tapalpa que derivó en el fallecimiento de Oseguera es el episodio más reciente de los esfuerzos por descabezar al crimen organizado. “El Mencho” no solo encabezaba una de las estructuras criminales con mayor expansión territorial y presencia internacional, sino que era uno de los objetivos prioritarios en todo el mundo.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con el Ejército en una zona boscosa de Tapalpa; su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México.

De “El Mayo” Zambada a Ignacio “Nacho” Coronel

Antes de este hecho, uno de los fenómenos más importantes ocurrió en julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La versión posterior de Zambada, quien afirmó haber sido presuntamente secuestrado y entregado por Guzmán López, resultó en fracturas dentro del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2023, Ovidio Guzmán López fue capturado en Culiacán tras un operativo federal. Su detención se produjo luego del antecedente de octubre de 2019, cuando fue arrestado y posteriormente liberado por órdenes de López Obrador.

Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sus detenciones marcaron distintos momentos en la ofensiva contra el narcotráfico mexicano.

La lista incluye también la captura de Rafael Caro Quintero en julio de 2022, buscado por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, y la condena a cadena perpetua de Joaquín Guzmán Loera en 2019 en Estados Unidos, tras un juicio que hasta libros denominaron “El juicio del Siglo”.

Años antes, la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, en 2013, y la captura de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, en 2015, permitieron el debilitamiento de organizaciones como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. En 2012 fue abatido Heriberto Lazcano, “El Lazca”, fundador de Los Zetas, en uno de los operativos más importantes de la Marina.

Sin embargo, durante el año 2010 se concentraron varios golpes como la muerte de Nazario Moreno González, líder de La Familia Michoacana; el abatimiento de Ezequiel Cárdenas Guillén, apodado “Tony Tormenta”, del Cártel del Golfo; la detención de Édgar “La Barbie” Valdez Villarreal; y la muerte de Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa.

Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40”, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” y Ezequiel Cárdenas Guillén “Tony Tormenta”.

