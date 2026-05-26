Ley de nulidad electoral impulsada por Monreal es ambigua y perversa: Luis Armando Melgar

“No sé qué harán con el voto de Inzunza, mi voto va a ser en contra”, afirmó el senador del VerdeLuis Armando Melgar.

La iniciativa presidencial de reforma a la elección del Poder Judicial “es de una enorme improvisación… hoy tenemos la oportunidad de hacerle las modificaciones serias, pero volvemos a los temas que a Morena le convienen… es una reforma que no resuelve nada de fondo”, aseguró el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar.

Senador cuestiona cambios a la elección judicial

El senador advirtió en entrevista con Gabriela Warkentin para “Así Las Cosas” que aplazar la elección judicial del 2027 al 28 podría empalmarse con la revocación de mandato y eso no sería necesariamente positivo y sobre integrar una comisión de revisión, “integrar una comisión para vigilar, es una comisión de papel … porque no hay consenso con el INE”.

Pero señaló que “la más patética de las reformas es la de declarar la nulidad de una elección por intervención extranjera… resulta que los difuntos del siglo XIX ya se están levantando otra vez con su discurso patriotero”.

Esta Ley Monreal es absolutamente ambigua, pero sobre todo de una perversidad sin límites, son reformas diseñadas para anular elecciones a modo y claramente para perpetuar a Morena en el poder”. —

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“No mandas algo así a menos que quieras usar tu autoritarismo, tu mayoritocracia para pasarla, al precio que sea”: @LAMelgar, senador en #AsíLasCosasW con @warkentin



Con @warkentin #AsíLasCosasW pic.twitter.com/eoX9016bQy — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 26, 2026

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Señalan riesgos de censura y tensión internacional

“En el Verde hay una enorme preocupación, claramente no se quiere acompañar algo que a toda luces es una censura, nos pone en una situación de tensión con el gobierno americano, en un momento en donde queremos es privilegiar al país, que se el socio más importante de Estados Unidos y esto no nos ayuda”, dijo el senador del Verde.

La iniciativa de Monreal genera “tensión y censura previa en medios nacionales e internacionales”. “Yo veré mañana como reacciona la fracción del Verde… yo esperaría que la sensatez prevalezca”.

Y resaltó: “No sé qué vayan a hacer con el voto de Inzunza, pero el mío va a ser en contra... Inzunza, como un narco político que es, parte de un narco partido, podrían darle cajuelazo como a Leonel, pero no creo que sean tan patéticos”.

Finalmente, reconoció, “el Verde ha sido respetuoso habrá quienes podamos decidir nuestro voto”.

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