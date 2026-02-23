¿Hay extranjeros heridos o afectados por operativo contra El Mencho?: Esto respondió la SRE

Por violencia generada en reacción a la caída de "El Mencho", diversos países emitieron alerta a sus comunidades que radican en México.

Tras los hechos de violencia desatados por el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió si algún extranjero resultó herido en la jornada del domingo 22 de febrero, en la que se registraron cierres y bloqueos carreteros, ademas de quema de algunos negocios.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió tras un enfrentamiento con el Ejército en una zona boscosa de Tapalpa; su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Ampliar

¿Hay extranjeros heridos por violencia tras captura de El Mencho?

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que hasta este momento no cuenta con reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada ante el operativo implementado este domingo en Jalisco.

Sin embargo, el gobierno de México se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera, reveló a través de la Cancillería.

Las representaciones de México en el exterior, “han sido oportunamente informadas y se mantiene la comunicación con aquellas embajadas acreditadas que han emitido alertas consulares para sus connacionales en México, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse”.

La @SRE_mx se mantiene en contacto con las representaciones acreditadas en México y agradece las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia nuestras Fuerzas de Seguridad.



Hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 23, 2026

¿Quién abatió a El Mencho?

Fue el Ejército Mexicano quien abatió a Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación que fue denominada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que llevaron a cabo el operativo al amanecer en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se registró un enfrentamiento en el que El Mencho resultó gravemente herido y falleció durante su traslado a la Ciudad de México. Otros seis integrantes del cartel murieron en el sitio.

En los hechos también fallecieron otros seis integrantes del CJNG. La posterior oleada de violencia dejó un saldo de al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional y 30 presuntos delincuentes muertos, señaló el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.