De virales a víctimas: “El Pirata de Culiacán” y otros influencers que provocaron a “El Mencho”

Juan Luis Lagunas, “El Pirata de Culiacán”, y “El Chanito” aparecen en la imagen, con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, de fondo; ambos influencers se hicieron virales por provocar al líder del CJNG.

El operativo en Jalisco que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, este domingo, ha provocado un resurgimiento en la historia de Juan Luis Lagunas Rosales y otras figuras. Conocido como el “Pirata de Culiacán”, el joven se convirtió en un símbolo de las consecuencias letales de desafiar públicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Así nomás quedó”

En noviembre de 2017, Lagunas, entonces de 17 años, publicó un video en redes sociales en el que insultaba directamente a Oseguera Cervantes, quien ya era considerado uno de los objetivos más buscados en todo el mundo. Un mes después, tras haber compartido su ubicación a través de Instagram, el joven fue ejecutado en un bar de Zapopan, Jalisco.

Un grupo armado ingresó al establecimiento y disparó en más de 10 ocasiones contra él. En aquel momento, la Fiscalía estatal no descartó la relación entre el material audiovisual y el crimen. “Se tiene conocimiento de un video donde él hace aseveraciones; se investiga si existe ilación con el hecho”, declararon autoridades en su momento a la BBC.

¿Quién era el “Pirata de Culiacán”?

La figura de “El Pirata de Culiacán” fue todo un fenómeno en las redes sociales. Su popularidad se disparó por grabaciones donde aparecía consumiendo alcohol y estupefacientes hasta perder el conocimiento, frecuentemente incitado por quienes estaban a su alrededor. Pese a ser menor de edad, el contenido que lo hizo famoso incluía exhibición de armas, fajos de billetes y vehículos de lujo, bajo su frase característica: “así nomás quedó”.

Detrás de su exposición se ocultaba una historia de abandono. Nacido en Villa Juárez, Sinaloa, y dejado a su suerte por sus padres, fue criado por su abuela hasta que, a los 15 años, decidió mudarse a Culiacán; después de un par de trabajos, comenzó a compartir el contenido que, hasta la fecha, permite recordarlo a él y lo que le sucedió.

Otros creadores de contenido e influencers

Historias similares se han registrado en México, como la de Valeria Márquez, asesinada durante una transmisión en vivo en redes sociales en Zapopan, donde se mencionaban supuestos vínculos con “Doble R”, un miembro del cártel. Otro ejemplo es Gail Castro, hermano del influencer Markitos Toys, señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. También se encuentra “El Chanito de Culiacán”, quien de manera similar amenazó a “El Mencho”, aunque posteriormente se disculpó públicamente.