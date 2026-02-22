Suspenden clases por violencia: ¿En qué estados no tendrán clases presenciales este lunes 23 de febrero?

SEP y gobiernos estatales anuncian suspensión en varios estados por bloqueos y operativos de seguridad. Getty Images

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades estatales confirmaron la suspensión de clases presenciales este lunes 23 de febrero de 2026 en diversas entidades del país, como medida preventiva tras los hechos de violencia registrados el domingo 22 de febrero luego de un operativo federal en Jalisco.

De acuerdo con comunicados oficiales, la prioridad es salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante bloqueos carreteros, quema de vehículos y operativos de seguridad en curso.

Estados sin clases presenciales el lunes 23 de febrero

Jalisco: suspensión en municipios con bloqueos y afectaciones de movilidad.

Tamaulipas: cancelación o ajustes en municipios con alerta de seguridad.

Michoacán: suspensión en zonas con presencia operativa.

Guerrero: planteles cerrados en municipios con bloqueos.

Nuevo León: medidas preventivas y ajustes según evaluación local.

Oaxaca: por violencia, las clases fueron suspendidas en la zona del Istmo

En Jalisco, la Secretaría de Educación estatal informó la suspensión en municipios donde se reportaron afectaciones viales, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y corredores carreteros estratégicos. Las actividades podrán continuar a distancia en planteles que cuenten con condiciones para ello.

Gobiernos locales de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero emitieron avisos preventivos para suspender clases en municipios con alertas activas o presencia de operativos. En Nuevo León, autoridades educativas señalaron que se mantendrá monitoreo permanente y ajustes en zonas con tránsito restringido.

El regreso dependerá de la evaluación diaria de seguridad que realicen las autoridades estatales en coordinación con la SEP y dependencias de protección civil. La recomendación oficial es mantenerse atentos a los comunicados locales antes de trasladarse a los planteles.