Revisaremos los alcances, aclara Sheinbaum sobre golpe a aranceles de Trump

La presidenta, Claudia Sheinbaum se sorprendió al ser cuestionada sobre la decisión de la Corte de Estados Unidos de tumbar los aranceles que el presidente, Donald Trump impuso a varios países.

Desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria reconoció que apenas se estaba enterando de esa decisión, sin embargo, indicó que revisará sus alcances.

“Vamos a revisar bien la resolución. “Vamos a esperar a ver el alcance”, agregó la titular del Ejecutivo federal. — Precisó

La Corte Suprema dictaminó este viernes que los aranceles globales de gran alcance del presidente Donald Trump son ilegales, lo que le provocó una derrota significativa en un tema crucial para su agenda económica.

Conferencia de prensa matutina desde Irapuato, Guanajuato. Viernes 20 de febrero 2026https://t.co/ssSWhpPcVM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 20, 2026

Se trata del primer asunto relevante de la agenda de Trump que llega directamente al máximo tribunal del país, cuya composición fue modificada durante su primer mandato con el nombramiento de tres jueces conservadores. En esta ocasión, los magistrados Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra de la mayoría.