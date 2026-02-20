;

  • 20 FEB 2026, Actualizado 21:56

IMSS abrirá todas sus unidades 21 y 22 de febrero por vacunación contra el sarampión

La vacunación contra el sarampión se realizará el 21 y 22 de febrero en todas las unidades del IMSS, con más de 11 mil servidores públicos y aplicación gratuita de 08:00 a 20:00 horas.

Fin de semana Intensivo de vacunación

Sandra Tapia Vázquez

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), abrirá todas sus instalaciones para llevar a cabo una jornada intensiva de vacunación sarampión en todo el país.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, agregó que se trata de redoblar esfuerzos para que todas y todos completen sus esquemas de vacunación y el IMSS desplegará un operativo nacional con más de 11 mil servidores públicos, entre personal médico, de enfermería, operativo y administrativo.

Robledo informó que las dosis se aplicarán en todas las instalaciones del IMSS, hospitales, Unidades de Medicina Familiar, teatros, centros deportivos, Centros de Seguridad Social y explanadas; reiteró que la vacunación es gratuita, segura y universal, sin importar si se cuenta o no con seguridad social.

¿Quiénes podrán recibir la vacuna este 21 y 22 de febrero?

El funcionario recordó que la población puede ubicar el punto de vacunación más cercano a través del portal oficial: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/, en el que encontrarán dirección y los horarios para aplicar la inmunización será de 08:00 a 20:00 horas.

A través de un videomensaje, Zoé Robledo indicó que en todo el país, la prioridad son niñas y niños de 6 meses a 12 años que no hayan recibido la vacuna o que tengan pendiente la dosis de refuerzo.

¿En qué estados habrá aplicación para personas de 13 a 49 años?

Añadió que 11 estados son considerados prioritarios por la presencia de más casos en jóvenes y adultos, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, también se aplicarán refuerzos a personas de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no recuerden haberlo hecho.

