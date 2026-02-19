La UNAM abre megacentro para vacunarte contra el sarampión: te decimos lo que debes saber

Se buscan mejores acciones para evitar que el país pierda el sello de territorio libre de sarampión.

Ante el reciente incremento de casos de sarampión en México, la UNAM y el IMSS han anunciado la instalación de un megacentro vacunación sarampión masiva. Esta iniciativa surge como una respuesta urgente para proteger a la población ante un virus extremadamente contagioso y que se ha esparcido debido a la disminución en las tasas de inmunización.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el doctor Gustavo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud de la UNAM, explicó que el objetivo primordial es localizar y vacunar a todas las personas que sigan siendo susceptibles al virus.

¿Dónde y cuándo operará el megacentro de vacunación?

El especialista destacó que, aunque se han realizado esfuerzos previos, el proceso ha sido lento, por lo que ahora se buscan mejores acciones para evitar que el país pierda el sello de territorio libre de sarampión.

El megacentro:

Operará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM , ubicado en Avenida del Imán número 10, en la alcaldía Coyoacán.

, ubicado en Avenida del Imán número 10, en la alcaldía Coyoacán. Estará abierto los días 23, 24, 25 y 26 de febrero, en un horario de 7:00 a 19:00 horas.

Se eligió este recinto por su gran amplitud de cinco mil metros cuadrados, lo que permitirá ofrecer un ambiente controlado, seguro y fresco para evitar las insolaciones que se presentaron en las campañas anteriores realizadas en espacios abiertos.

La vacunación se llevará a cabo en un lugar cerrado para evitar que haya personas insoladas / NurPhoto Ampliar

¿Quiénes deben acudir a vacunarse?

Olaiz Fernández hizo un llamado especial a la comunidad universitaria, particularmente a jóvenes de 20 a 36 años y a profesores mayores de 50 años que no cuenten con su segunda dosis, ya que se han detectado brotes significativos en estos rangos de edad.

Enfatizó que el virus solo se transmite entre humanos, por lo que completar el esquema de vacunación es la única vía para interrumpir la cadena de contagio.

Para recibir la vacuna, se recomienda a los asistentes llevar su Cartilla Nacional de Salud, aunque el doctor aclaró que no contar con ella no será un impedimento para ser atendido.

