México supera los 10 mil contagios de sarampión; suman 31 muertes

Continúa el incremento de casos de sarampión en México, asciende a 10 mil 065 casos confirmados y 31 personas fallecidas.

México superó los 10 mil contagios de sarampión en México confirmados acumulados desde la detección del primer caso en 2025, informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En su más reciente reporte, la autoridad sanitaria detalló que en las últimas 24 horas se registraron 235 nuevos casos, lo que equivale a casi 10 contagios por hora, para alcanzar un total de 10 mil 065 personas con sarampión.

Estados con más casos en 2026

Las entidades con mayor número de casos en lo que va del año son:

Jalisco, con 2 mil 153 casos

Chiapas, con 326

Ciudad de México, con 228

Sinaloa, con 169

Estado de México, con 101

Grupos de edad más afectados

El informe reveló que el grupo de edad con mayor número de contagios es el de 1 a 4 años, con mil 456 casos.

Le sigue el grupo de 5 a 9 años, con mil 221 casos, y el de 25 a 29 años, con mil 128 casos confirmados.

Se mantienen 31 muertes acumuladas

Respecto a las defunciones, la cifra acumulada se mantiene en 31 personas fallecidas entre 2025 y 2026.

Las muertes se distribuyen en ocho estados: Chihuahua (21), Jalisco (3), Sonora (1), Durango (2), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Ciudad de México (1) y Chiapas (1).

Las autoridades reiteraron el llamado a reforzar la vacunación y completar esquemas para contener el brote en el país.

