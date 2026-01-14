Conviene a E.U. el T-MEC ante la competencia con China: Sheinbaum

Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, quienes más defienden el tratado son los empresarios de Estados Unidos, aseguró la presidenta Sheinbaum sobre el T.MEC. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Mantiene confianza la presidenta Claudia Sheinbaum que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá a pesar de que su homólogo Donald Trump aseguro no tiene ninguna ventaja y ya es irrelevante.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional la Primera Mandataria, evitó responder de manera directa a las críticas del presidente estadounidense y enfatizó que le conviene al país norteamericano incluso ante la competencia con China.

¿Por qué Estados Unidos necesita el T-MEC?

“Más bien lo que hay que decir es cómo seguimos avanzando en el tratado y si hay modificaciones, buscar las modificaciones, pero es benéfico para Estados Unidos y benéfico para México, incluso a Estados Unidos le importa hoy mucho la competencia con China, por el desarrollo de China en muchas áreas, es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China, qué solito, Estados Unidos, a ellos les conviene en esta competencia económica con otros países, la mano de obra del mexicano y mexicana es extraordinaria”.

Destacó que son los empresarios estadounidenses los que defienden el T-MEC debido a que destacó muchos se integran al convenirles la reducción de los costos de importación.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, quienes más defienden el tratado son los empresarios de Estados Unidos, por supuesto México también, porque hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción no sólo de autos, recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense con un monto muy significativo entonces hay confianza en el país, entonces estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”.

¿Cómo se mantiene la relación comercial pese a los aranceles?

Explicó que a pesar de que, Trump cambió la garantía que no haya impuestos a las importaciones y exportación entre México y Estados Unidos destacó que las importaciones se mantienen incluso con el sector automotriz.

“Aun dentro de esa situación las exportaciones a Estados Unidos en el 2025 aumentaron ¿qué aumentó? Muchos electrónicos, muchas maquilas de electrónicos a nuestro país que están exportando hacia los Estados Unidos entre muchos otros ¿por qué ocurre eso? Pues porque la cercanía con Estados Unidos y la integración económica de muchas empresas existe, entonces una parte se fabrica acá y otra parte allá”.

¿Habrá reunión entre Sheinbaum y Trump?

No descartó buscar una reunión cara a cara después del 20 de enero, cuando Trump cumple un año en el gobierno de Estados Unidos.

“No sé quién o qué medio dijo que me había colgado el teléfono y como dije que había sido una llamada breve, pues, ya es toda la interpretación alrededor, no, se despidió de manera muy amable y me dijo, nos llamamos pronto y en efecto nos llamamos pronto, yo esperaría que pasando el 20 de enero, me imagino que tiene muchas ocupaciones en este momento, para poder hacer una reunión y hablar de los temas pendientes que tenemos”.

Con un veremos, la Jefa del Ejecutivo Federal, respondió al cuestionamiento si lo invitará a nuestro país y es que recordó, hay temas a tratar como el Mundial que se realizará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

