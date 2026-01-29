Empresas españolas ven con optimismo invertir en México, sobre todo en turismo

El presidente de la Cámara de Comercio de Empresas Españolas en México, Antonio Basagoiti reconoció el potencial de inversión que representa México.

Empresas españolas ven con urgente optimismo invertir en México, reflejo de ello son los tres primeros trimestres de 2025 cuando el 15% de la inversión extranjera en México vino de España a los sectores financiero, energético, turístico e industrial, confirmó el director ejecutivo de Distribución y Regionalización en Banco Santander México, Antonio Basagoiti en entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios “.

Sobre los proyectos anunciados recientemente por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, el también presidente de la Cámara de Comercio de las Empresas Españolas en México, reconoció

Hay un notable impulso español para los proyectos que se esperan para este año, 40% son inversiones europeas y buena parte de ellas españolas”. —

¿En qué sectores se concentra la inversión española en México?

Sobre la reciprocidad, Antonio Basagoiti resaltó que “cada vez hay una posición más importante de capital mexicano en España”.La inversión española México en el presente se centra en sectores como financiero, generación de energía eléctrica, componentes de automóvil, turismo hotelero, en estados como Quintana Roo donde el 35% de cuartos son de hoteles españoles, retail y comunicaciones.

No dudó en señalar que en los próximos meses podrían llegarán empresas españolas a los sectores de tecnología, salud, agroalimentario, y lo que requiere un proceso de fabricación para América del Norte.

¿Cuáles son las perspectivas económicas a mediano plazo?

Las empresas españolas que trabajan en México, dijo, comparten visión de medio plazo con preocupaciones similares en todo el mundo, “las dificultades o los retos de la volatilidad que hoy tiene el mundo son generales, en cambio, las perspectivas y oportunidades que tiene México a medio plazo son muy notables, son de las más notables”.“En México lo que hay es una proyección muy destacada en los próximos años”.

¿Qué impacto tiene el turismo y el Mundial en la relación bilateral?

En el sector turismo, destacó que “turistas mexicanos que llegan a España el año pasado superaron el millón, y crece la posición del turista español en México, turismo que ayuda más a las economías porque se queda más tiempo, reflejo de ello el PIB derivado del sector que en España ronda el 14% y en México alcanza el 9%, cifras notables. La perspectiva, dijo, es de crecimiento en turismo en estados como Quintana Roo, Los Cabos, Nayarit y Ciudad de México en desarrollo urbano.

Como Banco Santander en los últimos tiempos hemos financiado más de 20 proyectos que ascienden a más de 2 mil 700 millones de dólares y tenemos una cartera de 2 mil 600 millones de dólares, lo que demuestra que “el potencial de México sigue creciendo”.

Perspectivas con el mundial,“México tiene la oportunidad de presentarse ante el mundo con toda su riqueza y con atención al turismo” afirmó el directivo de Banco Santander, por lo que afirmó “queremos aprender porque el siguiente mundial le toca a España” y sobre la actividad aérea dijo, tenemos 70 vuelos directos semanales lo que demuestra una relación sana y positiva México-España.

