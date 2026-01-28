México logra exportaciones récord en 2025 con casi 665 mil millones de dólares

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), durante el 2025 las exportaciones récord de México alcanzaron su cifra más alta en la historia con casi 665 mil millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 7.6% respecto a 2024, presumió la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en diciembre 2025, se registró un superávit comercial de 2,430 millones de dólares (mdd).



▪️60,651 mdd #exportaciones

▪️58,221 mdd #importaciones



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/wkhG29UHnF



¿Qué industrias impulsaron el crecimiento de las exportaciones?

El motor del referido crecimiento de las exportaciones fueron las industrias extractiva y manufacturera, las cuales registraron aumento en sus ventas al exterior de 27% y 10% anual, respectivamente, refirió la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard.

¿Cuáles fueron los principales destinos de las exportaciones mexicanas?

Los principales destinos de exportación de México en 2025 fueron: Estados Unidos (83%), Canadá (3%), China (2%), Alemania (1%) y Corea del Sur (1%).

El crecimiento de las exportaciones mexicanas refleja la solidez de la economía y la competitividad de las empresas de México, incluso en un entorno de incertidumbre económica global y en un contexto de una gran fortaleza del peso, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en un comunicado donde destacó que “Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México se ha consolidado como el país con el mejor acuerdo arancelario con Estados Unidos en el mundo, como lo reconocieron recientemente las propias autoridades de ese país, lo cual ha impulsado las exportaciones de nuestro país a un nivel récord”, apunto el funcionario.

