Para investigar irregularidades señaladas por Scherer “que presente su denuncia”: Sheinbaum

Que presente su denuncia reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum al exconsejero jurídico, Julio Scherer tras los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicados en su libro “Ni venganza ni perdón”.

¿Qué dijo Anticorrupción sobre las acusaciones?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, fue cuestionada sobre la posibilidad de seguir de oficio las acusaciones contra personajes como el exvocero Jesús Ramírez entre otros, sin embargo afirmó que la narrativa no es un elemento suficiente para ello.

“Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, siempre. Nos llegan denuncias anónimas, hay muchas denuncias que nos las hacen por periódico. Ustedes dicen, ojalá que la Secretaría Anticorrupción vea, y nos dan datos, nos dan nombres, nos dan oficios, nos dan lugares. Cuando se puede, cuando se tiene esa información y se considera relevante, se pueden iniciar investigaciones de oficio. Cuando no tiene nada de información, sino nada más un dicho, es complicado”. — Raquel Buenrostro, secretaría Anticorrupción

Inmediatamente la Primera Mandataria intervino para dar fuerza a lo dicho por la funcionaria quien enfatizó que cualquiera puede presentar la queja.

“Quien tenga pruebas pues que presente su denuncia, cualquiera lo puede hacer”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué dijo sobre las observaciones de la Auditoría?

La jefa del Ejecutivo Federal también fue cuestionada sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por otros 59 mil 345 millones de pesos en el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sumando con ello 65 mil 107 millones por aclarar.

“Tiene todo un proceso, normalmente vienen estos datos, si encontraron que no hay suficiente información, no se presento la suficiente información entonces se hace este anuncio y de ahí viene un proceso donde todas estas informaciones son saldadas por los servidores públicos que ahora están... vienen un periodo de saldar todas las observaciones”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo a la Auditoría los recursos corresponden al llamado gasto federalizado que corresponde a los recursos públicos federales que ejercieron los gobiernos de estados y municipios detallando que en dicha opacidad corresponden 54 mil 342 millones de pesos.

