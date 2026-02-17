Claudia Sheinbaum niega investigación de la FGR por libro de Julio Scherer Ibarra

Sheinbaum Pardo insistió en que sólo serían las denuncias basadas en pruebas las que podrían llevar a la FGR para investigación

La presidenta Claudia Sheinbaum, negó que haya necesidad que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer tras los señalamientos contra funcionarios y políticos de la 4T, hechos en su libro “Ni venganza ni perdón”.

¿Habrá investigación por los señalamientos del libro?

Sheinbaum Pardo insistió en que sólo serían las denuncias basadas en pruebas las que podrían llevar a la Fiscalía para hacer una investigación ante cualquier posible acto de corrupción.

“No, no, no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna? ¿Por qué no hablan de García Luna? Pues se enojan cuando hablamos de Calderón. La única demostración de un gobierno con impunidad, porque fueron seis años de de la presencia de García Luna como secretario de seguridad, vinculado con el narcotráfico. Cuando la Casa Blanca publica, cuando llega Trump, de que México tiene relación con el narcotráfico, la única prueba que muestran es García Luna”. —

Enfatizó que no habrá impunidad si se demuestra algún nexo de cuaquier funcionario.

“Si la fiscalía o el Gabinete de Seguridad encuentra relación de algún funcionario público vinculado con la delincuencia organizada o por corrupción, tiene que actuar, así se actúa en el caso del presidente municipal de Tequila, así se actuó“.

¿Qué dijo sobre los señalamientos a funcionarios?

A pesar de que en el texto de Scherer se señala la relación entre el ex vocero de Presidencia y actual coordinador de asesores, Jesús Ramírez, con el empresario Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”, la Jefa del Ejecutivo Federal salió en su defensa.

Dijo que aunque haya muchos a los que no les cae bien, lo conoce hace muchos años y es muy cercano al movimiento por lo que le ha confiado distintos asuntos.

