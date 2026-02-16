Presenten las pruebas: el reto de Kenia López Rabadán a Julio Scherer por su nuevo libro

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que el abogado Julio Scherer Ibarra debería presentar las pruebas correspondientes sobre las acusaciones que hace en su libro 'Ni Venganza ni Perdón’, en el que involucra a funcionarios y exfuncionarios públicos con el crimen.

La legisladora señaló que es necesario que se interpongan denuncias formales para que existan investigaciones y, en su caso, se sancione a los responsables de la presunta malversación de recursos del erario que se describen en la publicación.

“Yo lo que creo es que si hay pruebas se presenten para denunciar y haya sanciones. Porque estamos hablando de muchos casos que toca el libro de Scherer de temas del erario, del dinero de los mexicanos y no puede quedar solamente en una discusión literaria o en su caso social. Tiene que haber denuncias y quien tenga las pruebas que las presente”. —

La diputada panista insistió en que no debe haber impunidad si existen personas responsables de los delitos señalados.

“Si hay culpables debe haber sanciones, no podemos aceptar socialmente que algo así se haga en contra de los mexicanos, porque al final cada peso o miles de millones de pesos que se destinan para algo distinto a la naturaleza va en contra de los mexicanos, porque con ese dinero se pudieron haber comprado medicinas, vacunas contra el sarampión, haber arreglado escuelas”, puntualizó.

Critica a insistencia de Marx Arriaga

Cuestionada sobre el caso del exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, y su insistencia en permanecer en el cargo, López Rabadán señaló que se trata de una obsesión por mantener privilegios y olvidarse de que los cargos públicos tienen fecha de caducidad.

“Esta obsesión por continuar en el cargo me parece que más bien es una obsesión por el poder y los privilegios y eso no le ayuda a México, ni a la educación y al servicio público. Todos los servidores públicos deben saber que la silla, el escritorio, la papelería, el teléfono y todo es de los mexicanos, no de los empleados”. —

La presidenta de la Cámara de Diputados ofreció la entrevista luego de encabezar un foro con la participación de la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia hacia las Mujeres y las Niñas, realizado en el recinto legislativo de Palacio Legislativo de San Lázaro.

