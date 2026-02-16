“No lo voy a leer”, Claudia Sheinbaum reacciona al libro de Julio Scherer Ibarra

“No lo he leído, ni lo voy a leer”, así reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum al libro de Julio Scherer Ibarra, ex consejero Jurídico de la llamada Cuarta Transformación, quien señaló una presunta relación entre colaboradores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jesús Ramírez Cuevas, e integrantes del crimen, como Sergio Carmona el llamado “Rey del Huachicol”.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta evitó hablar de las acusaciones del ex funcionario y simplemente destacó que el gobierno debe trabajar siempre por las y los mexicanos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el libro?

“No lo he leído ni lo voy a leer, porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación y repito aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre, ha que ser consecuentes porque uno no está aquí por el poder ni nos impuso nadie más que el pueblo y llegamos a transformar y hay que ser consecuentes siempre con lo que uno lucha en la vida, incluso a las personas se le valoran, muchas veces por lo que hicieron al final de su vida”. —

A pesar que se dice que el texto “Ni venganza ni perdón”, señalan también a personajes como el ex fiscal Alejandro Gertz Manero o el senador Adán Augusto López, Sheinbaum Pardo consideró que no tendrá un impacto significativo.

¿Tendrá impacto el texto “Ni venganza ni perdón”?

“No veo… de lo que he leído en los medios ¿Cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace? y luego no por nada pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello, en términos de un movimiento de transformación". —

“Entonces no creo que tenga mucho impacto la verdad el libro. Sí tiene ahí en equis, la red y en lo que se llama el círculo rojo. Pero la gente sabe lo que es el movimiento de transformación y lo que ha representado en la vida de las personas y si tiene una denuncia pues que la ponga”.

Antes de concluir la conferencia, la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que a pesar de su opinión personal, siempre garantizará la libertad de expresión y publicación de cualquier material o textos.

