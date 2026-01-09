Tenencia en Edomex 2026: Estos son los automovilistas que NO tendrán el descuento del 100%

Descubre si tu vehículo forma parte de la lista que no recibirá la tenencia gratis en el Edomex este 2026.

Tal como sucede en la Ciudad de México, los automovilistas con placas del Estado de México tienen la oportunidad de librarse del pago de la tenencia y obtener un subsidio del 100%. Sin embargo, este beneficio no aplica para todos.

¿Cuándo hay condonación de tenencias en el estado de méxico en 2026?

Para conseguir el descuento total de la tenencia, tu vehículo debe cumplir con requisitos:

Autos particulares cuyo valor factura (con IVA depreciado) no supere los 638 mil pesos.

Motocicletas cuyos documentos no marquen un valor superior a los 250 mil pesos.

Autos eléctricos e híbridos.

Si tu vehículo se encuentra en la lista, únicamente tendrás que realizar el pago del refrendo para que el sistema te condone automáticamente el 100% de la tenencia.

Automovilistas que NO tendrán tenencia gratis

El beneficio de la tenencia gratis es sólo para quienes no tienen cuentas pendientes con la autoridad, o sea que el subsidio no aplica para los automovilistas que:

Tengan multas de tránsito pendientes. Tengan adeudos de tenencia de años anteriores No tengan la Tarjeta de Circulación vigente o, en su caso, haber realizado el pago por su renovación.

¿Cuánto cuesta el refrendo 2026 en Edomex?

Este año, el costo del refrendo vehicular aumentó, pero si cumples con los requisitos para la tenencia gratis, esto es lo que debes pagar, según sea tu caso:

Vehículos particulares: 990 pesos.

Motocicletas: 731 pesos.

¿Cómo pagar el refrendo 2026 en Edomex?

El proceso puedes realizarlo desde tu casa para evitar filas siguiendo estos pasos:

Entra al portal de Tenencia Edomex en: https://tenencia.edomex.gob.mx/ Ingresa la matrícula (placas) de tu vehículo. El sistema calculará automáticamente el subsidio; verifica que el monto de “Tenencia” aparezca en cero. Imprime tu formato de pago. Realiza el depósito en módulos de recaudación, sucursales bancarias o tiendas de autoservicio.

