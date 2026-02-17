;

  • 18 FEB 2026, Actualizado 01:24

Sube a 31 el número de muertes por sarampión en México

Las muertes por sarampión suman 31, mientras los contagios acumulados alcanzan 9 mil 850 casos confirmados.

Brote de sarampión en México

Brote de sarampión en México / Irina Starikova

Sandra Tapia Vázquez

Durante este fin de semana dos muertes más se registraron por contagios de sarampión para elevar esta cifra a 31 decesos, reveló el último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

¿En qué estados se han registrado las muertes por sarampión?

El informe indicó que Jalisco, es el estado con más casos durante este 2026, registró una muerte más y Durango, que solo tenía una persona muerta, registra 2.

Las muertes por sarampión se contabilizaron en 8 estados, Chihuahua con 21 personas, Jalisco con 3, Sonora con 1, Durango con 2, Michoacán con 1, Tlaxcala con 1, Ciudad de México con 1 y Chiapas con 1.

¿Cuántos contagios acumulados se reportan en 2026?

En tanto, el número de casos confirmados acumulados de sarampión es de 9 mil 850 contagios, sin embargo, llama la atención que de ese total en los dos primeros meses de 2026 ya se contabilicen 3 mil 418 casos, en donde Jalisco seguido de Chiapas lidera, por mucho, a otros estados con el número de contagios.

Las entidades con mayor número de casos desde que se detectó el primer caso en 2025 y en estos dos meses de 2026 son Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México y Estado de México.

