Sarampión en México 2026: 9,478 casos confirmados y 29 muertes; el brote se extiende a 32 estados

El sarampión en México 2026 se consolida como uno de los mayores retos sanitarios del arranque de año. De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Secretaria de Salud al corte del 13 de febrero, el país acumula 9,478 casos confirmados entre 2025 y lo que va de 2026, además de 29 defunciones asociadas a complicaciones derivadas de la enfermedad. La transmisión ya se registra en las 32 entidades federativas, con presencia activa en cientos de municipios.

El repunte del brote de sarampión ocurre en un contexto marcado por rezagos en coberturas de vacunación y movilidad constante de la población. La Secretaría de Salud ha reiterado que existen vacunas suficientes y que se han intensificado las jornadas de inmunización; sin embargo, los datos reflejan una dispersión comunitaria sostenida, particularmente en estados del norte y occidente del país.

Panorama nacional del brote de sarampión

El último corte epidemiológico detalla que:

Se han estudiado más de 24 mil 900 casos probables.

Hay contagios confirmados en 335 municipios.

El virus mantiene circulación activa en todo el territorio nacional.

Especialistas advierten que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa: una persona infectada puede transmitir el virus a la mayoría de personas no vacunadas con las que tenga contacto cercano.

Estados con más casos de sarampión en México

La distribución de contagios no es uniforme. Las entidades con mayor número de casos confirmados son:

Chihuahua : alrededor de 4,508 casos y 21 defunciones.

: alrededor de 4,508 casos y 21 defunciones. Jalisco : más de 2,400 casos y dos fallecimientos.

: más de 2,400 casos y dos fallecimientos. Chiapas : más de 500 contagios.

: más de 500 contagios. También destacan Michoacán, Sinaloa y Ciudad de México con cifras relevantes.

En total, siete estados concentran las 29 muertes registradas hasta el momento: Chihuahua, Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas.

Grupos de edad más afectados

El análisis por edad revela un impacto significativo en población infantil:

Niñas y niños de 1 a 4 años: mayor número absoluto de casos.

Grupo de 5 a 9 años: segundo segmento con más contagios.

Adultos de 25 a 29 años: incidencia considerable.

Menores de un año: mayor tasa por cada 100 mil habitantes.

Autoridades sanitarias han señalado que buena parte de los casos graves corresponde a personas con esquemas incompletos de vacunación o sin registro de inmunización contra sarampión.

Medidas ante el aumento de casos

Para contener el brote de sarampión en México 2026, el Gobierno federal y las entidades han reforzado:

Jornadas intensivas de vacunación con más de 21 mil módulos activos.

Campañas para completar esquemas en menores y adultos de 20 a 49 años.

Recomendaciones de vigilancia epidemiológica y medidas preventivas en escuelas.

El llamado es claro: revisar la cartilla de vacunación y acudir a los centros de salud. El comportamiento del virus demuestra que, pese a ser prevenible, el sarampión sigue representando un riesgo real cuando disminuye la cobertura inmunológica en la población.

