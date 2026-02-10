;

CDMX reporta primera muerte por sarampión; suman 28 decesos en el país

La Secretaría de Salud urgió completar los esquemas de vacunación, en especial en niñas y niños menores de cuatro años

Socorro Hernández Nieto

La Secretaria de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, con lo que suman 28 en todo el país a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con dependencia federal, van 8 mil 899 casos confirmados de sarampión en el país, de los cuales, 2 mil 467 contagios fueron reportado del 1 de enero al 9 de febrero. Además, se tienen 6 mil 682 casos probables acumulados a nivel nacional.

¿Qué estados concentran más casos de sarampión?

La Secretaría de Salud informó que las entidades con mayor número de casos confirmados son:

  • Jalisco, con 1,432 casos confirmados.
  • Chiapas, con 250 casos.
  • Ciudad de México, con 138 casos confirmados y 445 casos probables acumulados.

Muertes asociadas a sarampión, registradas en siete entidades:

  • Chihuahua: 21.
  • Jalisco: 2.
  • Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México; una defunción en cada entidad.

¿Qué grupos de edad son los más afectados?

La dependencia alertó que la enfermedad está impactando severamente a menores de 4 años, quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones graves.

El desglose por edades muestra una concentración crítica en los siguientes grupos:

  • 0 a 4 años: 1,327 casos confirmados.
  • 5 a 9 años: 1,088 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos grupos no solo tienen mayor facilidad de contagio, sino también un riesgo significativamente alto de desarrollar complicaciones como neumonía o encefalitis.

¿Por qué es clave la vacunación contra el sarampión?

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de la vacunación como principal medida de prevención y contención de la enfermedad.

“La vacunación no es solo una medida individual, sino un acto de responsabilidad colectiva para frenar la cadena de contagios y prevenir más muertes evitables”, señaló la dependencia en su comunicado.

—  Preciso la SSA

Asimismo, recomendó verificar que los menores cuenten con las dosis correspondientes de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), la cual está disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector salud.

