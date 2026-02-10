CDMX reporta primera muerte por sarampión; suman 28 decesos en el país

La Secretaria de Salud confirmó la primera muerte por sarampión en la Ciudad de México, con lo que suman 28 en todo el país a causa de esta enfermedad.

De acuerdo con dependencia federal, van 8 mil 899 casos confirmados de sarampión en el país, de los cuales, 2 mil 467 contagios fueron reportado del 1 de enero al 9 de febrero. Además, se tienen 6 mil 682 casos probables acumulados a nivel nacional.

¿Qué estados concentran más casos de sarampión?

La Secretaría de Salud informó que las entidades con mayor número de casos confirmados son:

Jalisco , con 1,432 casos confirmados .

, con . Chiapas , con 250 casos .

, con . Ciudad de México, con 138 casos confirmados y 445 casos probables acumulados.

Muertes asociadas a sarampión, registradas en siete entidades:

Chihuahua: 21.

Jalisco: 2.

Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Ciudad de México; una defunción en cada entidad.

¿Qué grupos de edad son los más afectados?

La dependencia alertó que la enfermedad está impactando severamente a menores de 4 años, quienes presentan un mayor riesgo de complicaciones graves.

El desglose por edades muestra una concentración crítica en los siguientes grupos:

0 a 4 años: 1,327 casos confirmados.

1,327 casos confirmados. 5 a 9 años: 1,088 casos confirmados.

Las autoridades sanitarias advirtieron que estos grupos no solo tienen mayor facilidad de contagio, sino también un riesgo significativamente alto de desarrollar complicaciones como neumonía o encefalitis.

¿Por qué es clave la vacunación contra el sarampión?

La Secretaría de Salud reiteró la importancia de la vacunación como principal medida de prevención y contención de la enfermedad.

“La vacunación no es solo una medida individual, sino un acto de responsabilidad colectiva para frenar la cadena de contagios y prevenir más muertes evitables”, señaló la dependencia en su comunicado. — Preciso la SSA

Asimismo, recomendó verificar que los menores cuenten con las dosis correspondientes de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), la cual está disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector salud.