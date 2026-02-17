‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro llega al Zócalo de la CDMX con una proyección GRATIS

Frankenstein, la cinta de Guillermo del Toro y protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, llega al Zócalo de la CDMX para tener una proyección completamente gratuita por el festival ‘Jardín del Buen Amor’. Éste contará con otras cinco cintas a lo largo de la semana para que planees a cuál deseas asistir.

Así que sigue leyendo para tener la info completa, cartelera y más sobre este nuevo festival que se realiza en CDMX.

‘Frankenstein’ en el Zócalo de la CDMX, todo lo que debes saber

Si eres fan de Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac, no te puedes perder la proyección de la película ‘Frankenstein’ completamente GRATIS. De acuerdo con la programación del fesival ‘Jardín del Buen Amor”, la película se presentará el 22 de febrero a las 6:30 pm, y te sugerimos ir con tiempo para apartar el mejor lugar ya que es domingo, y seguramente, habrá bastante gente.

Asimismo, estarán presentándose otras cintas en el festival en la Plaza de la Constitución desde el pasado 16 de febrero, por lo que a continuación te dejamos todas las pelis que se proyectarán del 16 al 22 de febrero:

16 de febrero: Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras a las 6:30 pm

17 de febrero: Cosas imposibles de Ernesto Contreras a las 6:30 pm

18 de febrero: Corina de Urzula Barba Hopfner a las 6:00 pm

19 de febrero: El Silencio de mis Manos de Manuel Cañibe a las 6:30 pm

20 de febrero: Güeros de Alonso Ruizpalacios a las 6:30 pm

22 de febrero: Frankenstein de Guillermo del Toro a las 6:30 pm

¿Cuántas nominaciones tiene ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro al Oscar?

Frankenstein de Guillermo del Toro fue de las películas de 2025 más aclamadas por la crítica y el público. Es por eso que la misma llegó a las nominaciones del Oscar y claramente, como mexicanos, nos llena de orgullo.

Entre las categorías a las que la cinta fue nominada en la edición número 98 son:

Mejor Película

Mejor Guión Adaptado

Mejor Actor de Reparto

Mejor Fotografía

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Maquillaje y Peinado

Mejor Sonido

Recuerda que los próximos Oscar donde estará nominada Frankenstein de Guillermo del Toro, se llevarán a cabo el 15 de marzo de 2026 en punto de las 5pm, para que puedas seguir la transmisión.