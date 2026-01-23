Wagner Moura: ¿Quién es el actor que se convierte en el primer brasileño en competir por ‘Mejor Actor’ en los Oscar 2026?

Wagner Moura es un actor, director y músico reconocido internacionalmente por sus actuaciones intensas y versátiles en cine, televisión y teatro. El actor de 50 años pasó de ser un ícono en Brasil, a serlo en el mundo.

Así que si te interesa su carrera, quién es él y más detalles, te dejamos un poco sobre lo que se sabe del artista y cuáles fueron los proyectos que lo catapultaron rumbo al Oscar 2026.

¿Quién es Wagner Moura?

Wagner Moura (de nombre completo Wagner Maniçoba de Moura) es originario de Brasil. Su entorno repleto de arte y cultura, lo llevaron a decidirse por una carrera de Ciencias Sociales, pues estudió Periodismo en la Universidad Federal de Bahía.

A pesar de llevar en su corazón la carrera que había elegido, él sabía que pertenecía al mundo de la actuación, sin embargo, antes de hacerlo fue vocalista de la banda brasileña Sua Mãe, con la que tocaba rock alternativo y participaba en la escena cultural de Bahía. Al mismo tiempo, se formó en teatro donde desarrolló la disciplina y el rigor actoral que más tarde se notarían en cine y televisión.

Él mismo ha dicho en entrevistas que el teatro fue clave para aprender a construir personajes complejos y emocionalmente intensos, algo que se convirtió en su sello personal.

Wagner Moura nominado al Oscar 2026 Ampliar

La filmografía de Wagner Moura para conocerlo más

Moura se dio a conocer con papeles tempranos en producciones brasileñas, pero fue su interpretación como el Capitán Nascimento en Tropa de Elite (2007) la que lo proyectó al estrellato en Brasil y en festivales internacionales. Más tarde, su papel como Pablo Escobar en Narcos de Netflix lo catapultó a la fama mundial y le abrió las puertas de Hollywood.

En la temporada de premios 2025-2026, Moura volvió a destacar con The Secret Agent (también conocida como O Agente Secreto), por la que ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actor en Drama y ha recibido reconocimiento crítico y nominaciones importantes, consolidando su reputación como uno de los actores latinos más respetados del momento. Algunas de sus pelis más famosas son:

Behind the Sun (2001) – Papel: Matheus

(2001) – Papel: Matheus Carandiru (2003) – Papel: Zico

(2003) – Papel: Zico Ó Paí, Ó (2007) – Papel: Boca

(2007) – Papel: Boca Tropa de Elite (2007) – Capitán Nascimento

(2007) – Capitán Nascimento Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010) – Capitán Nascimento

(2010) – Capitán Nascimento O Homem do Futuro (2011) – Papel protagonista en comedia-ciencia ficción

(2011) – Papel protagonista en comedia-ciencia ficción Elysium (2013) – Papel: Spider (su debut en Hollywood)

(2013) – Papel: Spider (su debut en Hollywood) Trash (2014) – Papel: José Angelo

(2014) – Papel: José Angelo Praia do Futuro (Futuro Beach) (2014) – Papel: Donato

(2014) – Papel: Donato The Gray Man (2022) – Papel: Laszlo Sosa

(2022) – Papel: Laszlo Sosa Puss in Boots: The Last Wish (2022) – Voz de Wolf (versión doblaje)

(2022) – Voz de Wolf (versión doblaje) Sergio (2020) – Papel: Sergio Vieira de Mello

(2020) – Papel: Sergio Vieira de Mello La Red Avispa (Wasp Network) (2019) – Papel: Juan Pablo Roque

(2019) – Papel: Juan Pablo Roque The Secret Agent (2025) – Papel: Marcelo / Armando (rol que le ha valido grandes premios)

Moura ha explicado en múltiples ocasiones que no busca personajes “cómodos”. Le interesan figuras contradictorias, oscuras o moralmente complejas, como Pablo Escobar, el Capitán Nascimento o los personajes de The Secret Agent. Para él, actuar implica entender incluso a quienes toman decisiones cuestionables, sin justificarlos.

