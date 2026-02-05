Jardín del Buen Amor GRATIS en el Zócalo CDMX: guía completa para planear tu visita en febrero 2026

Del 14 al 22 de febrero de 2026 el Zócalo de la Ciudad de México se transforma en un espacio temporal destinado a celebrar el Día del Amor y la Amistad con la instalación conocida como Jardín del Buen Amor. La iniciativa es promovida por la Secretaría de Cultura de la capital y se presenta como una opción gratuita de esparcimiento en el corazón del Centro Histórico.

Qué es y qué ofrece

El Jardín del Buen Amor es una instalación efímera de carácter urbano en la que se despliegan más de 10 mil flores distribuidas en aproximadamente 4 mil 600 m² de superficie, formando pasajes, corredores y figuras dentro de la plancha del Zócalo. La propuesta fue descrita por autoridades de cultura como un “oasis en el corazón de la ciudad”, pensado para pasear, tomar fotografías y crear una atmósfera distinta dentro de un espacio que habitualmente es un gran entorno pétreo.

Además de la exposición floral, el evento contempla funciones de cine al aire libre en las que las proyecciones se realizan entre las plantas y pasillos florales. Todavía no se ha hecho pública la cartelera de títulos, pero se espera que los filmes sean aptos para diversos públicos y complementen la experiencia visual con una oferta cultural adicional al aire libre.

Fechas y cómo asistir

La instalación estará abierta al público todos los días del 14 al 22 de febrero de 2026 con acceso gratuito y sin necesidad de registro previo. Este formato lo hace accesible para quienes deseen visitarlo en pareja, con amigos, en familia o incluso de manera individual.

Su ubicación exacta es la Plaza de la Constitución S/N, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. La forma más práctica de llegar en transporte público es mediante la Línea 2 del Metro, bajando en la estación Zócalo Tenochtitlan y accediendo a la plaza por cualquiera de sus salidas.

Experiencia y recomendaciones

Quienes planeen asistir deben considerar que, por la naturaleza gratuita y céntrica del espacio, es probable que haya afluencia considerable de visitantes, especialmente durante fines de semana y fechas cercanas al 14 de febrero. Por ello, se recomienda llegar con antelación si se busca evitar aglomeraciones o asegurar mejores lugares para fotos y recorridos.

El diseño del Jardín del Buen Amor favorece la interacción y la contemplación: el recorrido permite apreciar texturas, colores y formas distintas de vegetación, lo cual lo convierte en un escenario propicio para capturar fotografías sin costo adicional. La adición de las funciones de cine al aire libre también abre la posibilidad de quedarte hasta la tarde-noche; en ese caso, vale la pena llevar accesorios cómodos como manteles, sillas portátiles o una chamarra ligera para contrarrestar el descenso de temperatura conforme caiga el sol.

