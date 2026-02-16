Secuestro de mineros no afectará inversiones ni revisión del T-MEC, afirma Ebrard ante empresarios canadienses

Ante miembros de la misión comercial de Canadá, el titular de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que el secuestro de mineros no afectará la revisión del T-MEC.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el secuestro mineros canadienses ocurrido en Sinaloa no afectará la relación bilateral ni las inversiones de Canadá en México, ni empañará la revisión del T-MEC.

“Estamos actuando conforme a la ley” , expresó el funcionario tras reunirse con empresarios canadienses, donde descartó que los hechos registrados en el norte del país tengan repercusiones en el clima de negocios.

“El secuestro de los mineros merma la relación, -no tiene por qué-, hubo algún planteamiento sobre eso, -ni hasta el momento no-“, sentenció.

Plan conjunto para sectores estratégicos

Durante la reunión, los gobiernos de México y Canadá acordaron presentar en el segundo semestre del año un plan de acción enfocado en sectores estratégicos como minerales, infraestructura, cadenas de suministro y energía.

Ebrard también destacó que existe un acuerdo con el gobierno canadiense para fortalecer la colaboración en materia de seguridad, particularmente en el combate al tráfico de armas, una de las prioridades para México y objetivo que Canadá comparte.

En el marco de la Canada–Mexico Trade Mission, la SE participó en el Diálogo México–Canadá sobre Productos del Mar Sustentables con empresas de British Columbia.



Se impulsaron exportaciones, sostenibilidad y cadenas de valor del sector pesquero, en línea con #PlanMéxico. pic.twitter.com/RhdgxPK3gp — Economía México (@SE_mx) February 15, 2026

Visita oficial canadiense

La comitiva empresarial estuvo encabezada por Dominic LeBlanc, ministro de Comercio, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía de Canadá, quien permanecerá en el país hasta el próximo 20 de febrero.

Durante su visita sostendrá reuniones con funcionarios mexicanos y representantes del sector privado para reforzar los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones.



