Claudia Sheinbaum califica como excelente la reunión trilateral con Donald Trump y Mark Carney

Al concluir el sorteo de la Copa Mundial 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la reunión trilateral que tuvo este viernes al concluir el sorteo de la Copa Mundial 2026 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney como excelente.

En una publicación en su cuenta de X dijo que hablaron de la oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para México, Estados Unidos y Canadá y la buena relación que tienen los tres países. Además, informó que seguirán trabajando juntos en temas comerciales.

“En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos”. — Claudia Sheinbaum

¿Qué temas se abordaron en el encuentro entre los tres países?

El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y estuvo centrado en la cooperación económica, la seguridad fronteriza y la coordinación para la organización del Mundial.