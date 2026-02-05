México inicia consultas con Estados Unidos sobre minerales críticos y busca acuerdo multilateral: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México firmó un plan de acción con Estados Unidos para iniciar consultas mutuas en materia de minerales críticos, considerados un sector estratégico a nivel global.

A través de un mensaje videograbado difundido en sus redes sociales, Ebrard detalló que el acuerdo establece un plazo de 60 días para que ambos países presenten distintas alternativas y compartan información sobre estos minerales, definidos como aquellos que no se producen en cantidad suficiente o cuya importación enfrenta riesgos en su cadena de suministro.

¿Qué son los minerales críticos y por qué son estratégicos?

El titular de Economía explicó que la lista de minerales críticos varía de un país a otro, ya que cada economía tiene necesidades específicas en función de su desarrollo industrial, tecnológico y energético.

Precisó que, en el caso de México, las consultas con Estados Unidos se llevarán a cabo con pleno respeto a las leyes nacionales, la Constitución y la soberanía del país.

¿Con qué otros países dialogará México sobre minerales críticos?

Además de las consultas con Estados Unidos, Ebrard señaló que el gobierno mexicano sostendrá conversaciones similares con otros socios internacionales durante los próximos dos meses.

Entre ellos destacó a Canadá, que enviará una delegación de alto nivel el próximo 16 de febrero, así como a Japón, la Unión Europea y otras naciones interesadas en fortalecer la cooperación en este sector.

¿Por qué México busca un acuerdo multilateral?

Marcelo Ebrard subrayó que la instrucción es que México participe activamente en el nuevo ordenamiento internacional que se perfila hacia un acuerdo multilateral sobre minerales críticos, con el objetivo de formar parte de la toma de decisiones estratégicas a nivel global.

“México tiene que estar en la mesa”, señaló el funcionario, al destacar la importancia de no quedar al margen en un sector clave para el desarrollo industrial, tecnológico y energético del país.

