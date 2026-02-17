Convocatoria Media Superior 2026 Edomex: Fechas de registro a la prepa para los 103 municipios

La Convocatoria Media Superior 2026 Edomex ya está disponible para Bachillerato General y Tecnológico; revisa las fechas de registro para la "Promoción 2026: 103 municipios".

El camino hacia el bachillerato en territorio mexiquense ya tiene calendario oficial. La Secretaría de Educación del Estado de México ha lanzado las bases para que miles de jóvenes consigan un lugar en planteles como COBAEM, CBT o CONALEP. A continuación, te presentamos todos los detalles de la Convocatoria Media Superior 2026 Edomex, incluyendo las fechas de registro para los 103 municipios participantes.

¿Cuándo es el registro para la prepa 2026 Edomex?

El registro a la convocatoria de media superior para los 103 municipios se llevará a cabo del 2 al 28 de marzo de 2026. El calendario de registro va conforme la primera letra de la CURP del aspirante:

A, B, C, D, E, F: Del lunes 2 al martes 10 de marzo .

Del al . G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P: Del miércoles 11 al miércoles 18 de marzo .

Del al . Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: Del jueves 19 al sábado 28 de marzo.

¿Cómo es el registro?

El proceso es en línea, así que asegúrate de tener una buena conexión a internet:

A partir del 21 de febrero, entra a feriavirtual.edugem.gob.mx. Ahí podrás conocer la oferta de cada plantel y decidir cuál te conviene más. En la fecha que te corresponda según tu CURP, ingresa al portal ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx. El sistema es muy estricto con las fechas, así que si se te pasa tu turno, podrías complicar tu trámite. ¡Pon una alarma en el cel!

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la prepa?

Antes de sentarte frente a la computadora, ten a la mano estos documentos e información para que el trámite fluya rápido:

CURP del aspirante

Correo electrónico vigente

Debes tener entre 6 y 10 opciones educativas .

. Si vas para Bachillerato Tecnológico , es obligatorio que ya lleves anotada la especialidad y la carrera que te interesa.

, es obligatorio que ya lleves anotada la especialidad y la carrera que te interesa. Todos los datos que ingreses deben ser validados por el orientador de tu secundaria o por tu tutor legal.

