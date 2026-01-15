Licenciaturas UNAM 2026: Estas son las 13 nuevas carreras en la convocatoria para estudiar en las ENES

Aspirantes a la convocatoria UNAM 2026 podrán elegir entre las 13 nuevas carreras en las ENES del país.

Por primera vez, la convocatoria UNAM 2026 integrará 13 nuevas carreras en las sedes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), cuya inclusión en estados como Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Yucatán y Oaxaca permite que los aspirantes puedan acceder a la licenciatura sin tener que moverse a la Ciudad de México.

¿Cuáles son las 13 carreras nuevas en ENES UNAM?

Estas nuevas opciones para aspirantes a la convocatoria para la licenciatura de la UNAM 2026 están en:

ENES Juriquilla (Querétaro): Ingeniería en Computación y Psicología.

ENES León (Guanajuato): Comunicación y Relaciones Internacionales.

ENES Mérida (Yucatán): Biología e Ingeniería en Computación.

ENES Morelia (Michoacán): Administración y Derecho.

ENES Oaxaca (Oaxaca): Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.

¿Cuándo son los registros para la universidad en 2026?

El registro para la convocatoria UNAM 2026 será del 23 de enero al 3 de febrero de 2026. Durante estas fechas, los aspirantes deben entrar al sistema para crearse su cuenta, registrar sus datos personales y descargar la ficha de depósito para el pago de derecho a examen.

¿Cuándo son los exámenes de admisión para la universidad en 2026?

La aplicación del examen de selección en línea para ingresar a la licenciatura UNAM 2026 se llevará a cabo del 23 de mayo al 10 de junio.

¿Cuánto cuesta el examen de la UNAM 2026?

El costo del examen de la UNAM para este 2026 es de aproximadamente 490 pesos, pago que debe realizarse entre el 23 de enero y el 5 de febrero. Y una vez que el sistema confirme el depósito, los aspirantes podrán completar las siguientes etapas del proceso, como la toma de fotografía y firma digital, etc.

¿Qué se necesita para la convocatoria UNAM 2026?

Para participar con en el concurso de selección, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber concluido el bachillerato con un promedio mínimo de 7.0.

Tener a la mano la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la preparatoria, Acta de Nacimiento y CURP.

Número de Seguridad Social del IMSS (solo para aspirantes de nacionalidad mexicana).

Realizar el pago de los 490 pesos dentro de las fechas establecidas.

