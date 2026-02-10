Preparatorias de la UNAM en CDMX: ¿En qué alcaldía están los 9 planteles y los CCH?

Al ser una de las de mayor demanda entre las Preparatorias de la UNAM en CDMX, la Prepa 2 se ubica en Avenida Río Churubusco 1218, colonia Carlos Zapata Vela; si buscas en qué alcaldía están las 9 prepas y los CCH, este plantel pertenece a Iztacalco.

Antes de que este viernes 13 se publiquen las bases oficiales para ingresar a la Máxima Casa de estudios, es muy importante que conozcas qué tan lejos te queda tu opción preferida para evitarte problemas en tus trayectos diarios. Por ello, te explicamos la distribución de las Preparatorias de la UNAM en CDMX y te decimos exactamente en qué alcaldía están las 9 prepas y los CCH, para que elijas con cuidado y comodidad tu próxima escuela.

¿Cuáles son las 9 prepas de la UNAM?

Las 9 prepas de la UNAM son:

Prepa 1 “Gabino Barreda”: Ubicada en Xochimilco.

Prepa 2 "Erasmo Castellanos Quinto": En la alcaldía Iztacalco.

Prepa 3 "Justo Sierra": Al norte, en la Gustavo A. Madero.

Prepa 4 "Vidal Castañeda y Nájera": En la zona de Álvaro Obregón.

Prepa 5 "José Vasconcelos": Al sur, en Tlalpan, muy cerca de Coapa.

Prepa 6 "Antonio Caso": En el corazón de Coyoacán.

Prepa 7 "Ezequiel A. Chávez": Ubicada en la Venustiano Carranza.

Prepa 8 "Miguel E. Schulz": En la zona de Mixcoac, Álvaro Obregón.

Prepa 9 "Pedro de Alba": En la Gustavo A. Madero, Lindavista.

¿Dónde están las prepas UNAM?

Las 9 prepas de la UNAM están en alcaldías como Xochimilco, Iztacalco, GAM, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón; los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) están en:

CCH Azcapotzalco: Al norponiente de la CDMX.

CCH Naucalpan: En el Estado de México (cerca de Cuatro Caminos).

CCH Vallejo: En la Gustavo A. Madero.

CCH Oriente: En la alcaldía Iztapalapa.

CCH Sur: En el Pedregal, Coyoacán (frente a Ciudad Universitaria).

¿Dónde se ubica la prepa 2 de la UNAM?

Al ser una de las que mayor demanda tiene, la Prepa 2 de la UNAM se ubica exactamente en Avenida Río Churubusco 1218, colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, C.P. 08040.

¿Cuál es la diferencia entre preparatoria y CCH?

Aunque ambas pertenecen a la UNAM y te dan el pase reglamentado, están son sus diferencias:

Plan de estudios: En la Escuela Nacional Preparatoria el sistema es anual y llevas alrededor de 12 materias en cuarto y quinto año; en sexto, eliges 4 áreas según tu carrera.

Sistema CCH: Se divide en 6 semestres. Es un modelo más autónomo donde llevas de 5 a 6 materias básicas al inicio y en los últimos semestres eliges 7 relacionadas con tu carrera.

