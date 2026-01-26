Convocatoria UNAM 2026 Bachillerato: Fechas, registro y lo que debes saber del examen ECOEMS de la prepa

Conoce las fechas para el ingreso a la prepa UNAM y examen en línea de bachillerato en el periodo 2026-2027.

Si planeas ser parte de la comunidad puma, saca la agenda y prepárate, porque la Convocatoria de la UNAM 2026 para el Bachillerato ya tiene fecha. No solo hablamos del registro, sino también el examen del ECOEMS que definirá tu ingreso a la prepa o al CCH. A continuación, te compartimos lo que debes saber.

¿Cuándo sale la convocatoria de la UNAM 2026 para preparatoria?

La convocatoria UNAM 2026 para bachillerato se publicará el viernes 13 de febrero de 2026 y será emitida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), contiene todas las bases y requisitos para quienes buscan un lugar en la Escuela Nacional Preparatoria o el CCH.

¿Cuándo empiezan las inscripciones para la prepa 2026?

El periodo de registro en línea para la Convocatoria a la preparatoria de la UNAM 2026- 2027 será del 14 de marzo al 14 de abril de 2026. Durante este lapso, deberás ingresar a la plataforma para capturar tus datos personales y seleccionar tus 10 opciones de escuelas.

¿Cómo ingreso a la UNAM 2026 Bachillerato?

Para ingresar al bachillerato de la UNAM en 2026, debes registrarte y presentar el examen ECOEMS. El proceso consiste en:

Realizar el registro y el pago de derecho a examen en mayo de 2026 .

. Descargar tu comprobante-credencial.

Cumplir con los requisitos técnicos de la computadora con cámara y conexión estable

Obtener el puntaje necesario según la demanda de la preparatoria elegida.

¿Cuándo se presenta el examen para la prepa 2026?

El examen para la prepa de la UNAM se aplicará los días sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de junio de 2026.

¿Cómo será el examen para la UNAM 2026?

El examen de ingreso es el ECOEMS, una evaluación 100% en línea que utiliza Inteligencia Artificial. Este examen evalúa habilidades y conocimientos básicos de secundaria y es solo para quienes buscan un lugar en la UNAM o el IPN.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Convocatoria de la UNAM al Bachillerato en 2026?

Para participar en el proceso de selección de la UNAM en 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Ser alumno regular y concluir la secundaria a más tardar en julio de 2026.

Contar con el certificado original de secundaria o una constancia de terminación.

Tener un promedio mínimo de 7.0 (indispensable para la UNAM).

Tener menos de 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Haber completado el registro en las fechas estipuladas por el ECOEMS y haber realizado el pago correspondiente.

