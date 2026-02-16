;

Therian: Polémica por caso viral donde le negaron entrada a joven desata debate en redes | VIDEO

El término ‘therian’ se vuelve tendencia tras un video viral que generó polémica. Te contamos qué pasó, qué significa y por qué causa debate en redes

Therian, humanos que se perciben como animales

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

El término “therian” volvió a colocarse en tendencia en redes sociales tras un video viral que generó conversación sobre identidad, convivencia y reglas en espacios públicos. Más allá de lo anecdótico, el caso refleja cómo fenómenos culturales digitales están abriendo debates que llegan incluso al comercio cotidiano y a la vida diaria.

El episodio que puso el tema en el radar ocurrió en Sudamérica y ha provocado memes, críticas y preguntas sobre qué significa ser therian y por qué el concepto genera tanta polémica en internet.

¿En dónde le prohibieron la entrada a un Therian?

El caso ocurrió en Argentina, donde una vendedora compartió en redes sociales su experiencia con una madre y su hijo que se identificaba como therian. Según relató, en la entrada de su tienda había un letrero visible que indicaba “prohibido perros”.

El joven llegó vestido con disfraz de dálmata y actuando como tal, incluso ladrando dentro del establecimiento. La empleada reiteró las reglas del local y pidió que se quitara el atuendo para probarse ropa, lo que finalmente ocurrió.

El video se viralizó rápidamente y generó reacciones encontradas, desde incredulidad hasta bromas y críticas, abriendo discusión sobre los límites entre identidad personal y normas en espacios públicos.

¿Qué son los Therian?

El término therian se usa para describir a personas que se identifican (de forma personal o espiritual) con un animal no humano. Esta identificación puede manifestarse mediante vestimenta, conductas o actitudes relacionadas con ese animal.

Aunque para algunos se trata de una forma de expresión individual, para otros es un fenómeno cultural que ha crecido principalmente en comunidades digitales y redes sociales, donde se comparten experiencias y contenidos sobre el tema.

¿Por qué se ha vuelto objeto de burlas y memes los Therian?

La viralización del video detonó comentarios irónicos y bromas en redes, reflejando la polarización en torno al tema. Entre las reacciones destacaron mensajes que cuestionaban la situación o sugerían señalizaciones específicas para este tipo de casos.

Especialistas en cultura digital suelen señalar que fenómenos como el therian se vuelven blanco de memes cuando chocan con normas sociales tradicionales o generan escenas inesperadas en contextos cotidianos. Esto alimenta la viralidad, pero también abre conversaciones más amplias sobre tolerancia, identidad y convivencia social.

