Ataque de “therian” en Argentina: Niña de 14 años es mordida por hombre que se identifica como animal

La comunidad therian ha cobrado relevancia en redes sociales por su identificación con animales aunque casos como el ataque en Córdoba ponen en debate los límites de estas conductas involuntarias en espacios públicos.

Una joven de tan solo 14 años fue atacada por un “therian”, término con el que se identifica a personas que caminan en cuatro patas, usan máscaras de animal e imitan el comportamiento de un perro o un gato. La agresión fue denunciada por la madre de la adolescente en Argentina, quien aseguró que su hija fue mordida por uno de estos jóvenes.

Todo ocurrió en la ciudad de Córdoba. Según contó, un grupo de entre tres y cuatro “therians” se encontró con la menor muy cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento. Con la conducta ya descrita, comenzaron a olfatearla y a corretearla como si fueran perros. Aunque la adolescente pensó en un inicio que se trataba de un juego o una broma, la situación cambió cuando uno de ellos la mordió, lo que la obligó a huir.

Me contó que con unas máscaras la empezaron a olfatear y a corretear un poco, y ella se reía, pensaba que era broma, pero después le mordieron el tobillo, ella estaba con pollera. — Madre de la joven agredida.

De acuerdo con medios locales, testigos señalaron que el joven que atacó a la menor estaba en un estado que dentro de esa comunidad se conoce como “phantom shift”, término que describen como un momento en el que asumen conductas animales y afirman tener menor percepción de su conciencia humana.

¿Qué es ser un therian?

Aunque comúnmente se dice que son personas que se autoperciben como animales, la periodista Malena Nazareth Martos logró entrevistar a uno de ellos, quien explicó que esa definición es inexacta. Aseguró que no buscan una transición para convertirse en un animal, sino que se identifican parcialmente y de forma involuntaria con determinadas características animales.