Robo de perros en CDMX: estas son las colonias con más reportes

Lugares como Polanco, Condesa y Benito Juárez se han convertido en puntos críticos del robo de mascotas en la Ciudad de México, donde este delito ha pasado a ser una crisis de seguridad pública, con un incremento del 40% durante el último año. Conoce la lista completa de los puntos rojos en el robo de mascotas y cuáles razas son las más sustraídas.

El robo de mascotas en la Ciudad de México ha alcanzado niveles alarmantes, registrando un incremento del 40% entre enero y noviembre de 2025.

De acuerdo a datos de la Fiscalía capitalina, las denuncias pasaron de 66 en 2024 a 92 en apenas un año.

¿Cuáles son las zonas y razas más afectadas por el robo de mascotas?

Ante este panorama, Jimena Noguera, coordinadora de actos de la organización Animal Heroes, señala que la situación es sumamente preocupante, ya que los animales de compañía son hoy parte fundamental de las familias y el impacto emocional de su pérdida es devastador.

Las autoridades y especialistas identifican que las zonas con reportes más frecuentes son:

Polanco

Condesa

Benito Juárez

San Ángel

Álamos

Tepito

Guerrero

La Merced

Estas últimas tres vinculadas principalmente a criaderos ilegales y peleas clandestinas.

Las razas que corren mayor riesgo de ser sustraídas, ya sea por su valor comercial o para explotación, son:

Bulldog francés

Pomerania

Chihuahua

Husky

Labrador

Bulldog inglés

Noguera destacó que muchas mascotas son secuestradas con fines de reproducción masiva o para ser utilizados en peleas clandestinas, lo que agrava la crueldad del delito.

¿Qué reformas se impulsan ante el aumento del maltrato animal?

Desde Animal Heroes se impulsa la campaña “Pay de Limón” en colaboración con el senador Waldo Fernández, con el objetivo de reformar las leyes para que el maltrato y la crueldad animal sean considerados delitos graves en toda la República Mexicana.

Pay de Limón es un perrito de 15 años de edad que fue mutilado por integrantes del cártel de Los Zetas en 2011, cuando tenía apenas 1 año de vida. Fue encontrado en un basurero de Fresnillo, Zacatecas, y rescatado por la Fundación Milagros Caninos.

Jimena Noguera subrayó que uno de los mayores obstáculos para obtener justicia es que la ley suele considerar a los perros como patrimonio u objetos, a pesar de que la Constitución ya los reconoce como seres sintientes.

Por ello, insisten en la importancia de denunciar cada caso para ejercer presión social y lograr que las autoridades activen los protocolos correspondientes de manera efectiva.

“Se acaba de reformar la constitución para darles este término legal, por así decirlo, que son seres sintientes y que no son una silla que, bueno, si te la quitan, pues la silla no va a sufrir, ¿no? Pero un perro definitivamente va a sufrir a lo mejor violencia física, violencia emocional” — Jimena Noguera

Actualmente, los tutores deben enfrentar no solo el robo físico, que en ocasiones ocurre incluso a mano armada, sino también nuevas modalidades de extorsión digital donde se utilizan imágenes manipuladas para exigir rescates.

Jimena Noguera hace un llamado a la sociedad en general para exigir castigos más severos que protejan la integridad de estos seres que, a diferencia de un objeto, sufren profundamente ante la violencia y el abandono.

