Cárcel por maltrato animal en CDMX: Buscan castigar con 12 años a quienes maten perros y gatos

Proponen endurecer las penas de cárcel por maltrato animal en CDMX con una nueva iniciativa que busca castigar con 12 años a quienes causen la muerte de perros y gatos.

La justicia para los animales en la Ciudad de México podría avanzar un paso más con una propuesta que busca imponer hasta 12 años de cárcel por maltrato animal; exactamente, aumentando los años de prisión para quienes maten a un perro o un gato y considerando multas que podrían alcanzar los 281 mil pesos.

Sin embargo, la propuesta, presentada por la diputada petista Jannete Guerrero Maya, también propone endurecer los castigos contra la violencia sexual a animales con hasta 6 años de prisión y 234 mil pesos de multa.

¿Qué pasa si te acusan de maltrato animal?

En los casos donde se compruebe el maltrato, las autoridades podrían aplicar sanciones que van desde los dos hasta los seis años de prisión. Básicamente, el objetivo es que cualquier agresión tenga una consecuencia penal efectiva.

¿Es delito pegarle a un perro?

Totalmente. La crueldad física se castigaría con cárcel y multas que inician en los 70 mil pesos y pueden llegar a los 117 mil pesos. Un punto muy importante es que la ley también iría tras los mataderos clandestinos, pues quienes operen o financien lugares para sacrificar animales ilegalmente se enfrentarían a ocho años tras las rejas.

¿Qué sanción recibe una persona por el maltrato a los animales?

Las penas se vuelven mucho más estrictas dependiendo de la gravedad del daño. El maltrato a los animales podría sancionarse con hasta ocho años de prisión y multas de 117 mil pesos. Pero la propuesta intenta que se dicte cárcel por maltrato animal hasta por 12 años cuando se termine con la vida de un perro o un gato.

