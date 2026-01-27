Síndrome del Arca de Noé: Los síntomas y causas detrás del trastorno que te hace acumular mascotas

La acumulación de mascotas puede ocultar los síntomas graves del Síndrome del Arca de Noé.

Tener varios perros o gatos es normal, pero hay un límite donde la adopción se convierte en una patología peligrosa. Esta semana, la Gaceta UNAM puso bajo la lupa el Síndrome del Arca de Noé, un fenómeno relacionado con el trastorno de acumular animales domésticos. Conocer los síntomas y causas es crucial, ya que este problema suele pasar desapercibido hasta que el olor o las condiciones de abandono son insoportables.

Te explicamos qué hay detrás de esta conducta y cómo diferenciar a un amante de los animales de alguien que padece este síndrome.

¿Cuál es el síndrome del Arca de Noé?

De acuerdo con la UNAM, este síndrome se caracteriza por la acumulación de animales domésticos a los que la persona no logra darles los cuidados adecuados. Además, el paciente niega o no reconoce la falta de asistencia, creyendo que los está “salvando” aunque vivan entre suciedad y hambre.

TE PUEDE INTERESAR: Síndrome de Rett: La historia de Javiera que inspira a confiar en la intuición de las mamás

¿Qué causa el Síndrome de Noé?

Según el especialista Hugo Sánchez Castillo, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, este trastorno aparece con mayor frecuencia ante situaciones de abandono, pérdidas importantes o soledad. Además:

Se manifiesta principalmente en adultos mayores.

Ocurre cuando los hijos se van o fallece la pareja, dejando un espacio grande que se intenta llenar con afecto animal.

La compañía de los animales se vuelve la única fuente de afecto, pero la acumulación se vuelve incontrolable.

¿Cómo saber si tengo Síndrome de Noé?

El síntoma más evidente es la acumulación excesiva de perros, gatos o aves. Aunque hoy es normal tener tres o cuatro mascotas, la Dra. Claudia Edwards Patiño, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, señala que el problema real es el espacio y la atención. Por ejemplo:

Convivencia hacinada que compromete el bienestar de todos.

Si eres incapaz de dar cuidados básicos (higiene, vacunas, alimento) debido a la cantidad de ejemplares.

Cuando la situación ya genera problemas de salud en el dueño o maltrato animal involuntario.

La Gaceta UNAM analizó el Síndrome del Arca de Noé y los síntomas que definen el trastorno de llenarse de mascotas. Ampliar



