Minera Vizsla actualiza situación de cinco mineros desaparecidos y mantiene avance del Proyecto Pánuco

La empresa minera Vizsla informó que cinco colaboradores continúan no localizados y que el Proyecto Pánuco continúa con labores remotas.

La empresa minera canadiense Vizsla dio a conocer la situación que prevalece en la Concordia y las medidas que ha tomado para apoyar a las familias afectadas y a colaboradores.

En un comunicado eafirmó su apego a las mejores prácticas en materia de seguridad y gobernanza:

“Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”. — Señaló Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla.

En el documento se confirma que cinco colaboradores continúan en calidad de no localizados, por lo que la empresa reconoce la incertidumbre y la dificultad que esta situación sigue generando para sus familias, para sus colaboradores y para la comunidad en general. “Vizsla mantiene su esfuerzo en apoyar a las familias afectadas y en permanecer en estrecha coordinación con las autoridades competentes mientras continúan las labores correspondientes”.

La compañía afirmó que se encuentra en contacto directo con las familias afectadas y está proporcionando apoyo logístico y financiero, así como acceso a servicios adecuados de acompañamiento. Asimismo, Vizsla está brindando a sus equipos en México y Canadá acceso a apoyo psicológico y esquemas de trabajo flexibles.

En su comunicado, la empresa afirma que se encuentra en contacto con las familias de los mineros desaparecidos y que colabora con las autoridades en esclarecimiento de los hechos. Ampliar

¿Qué medidas de seguridad mantiene la empresa en Concordia?

“La seguridad de los colaboradores y contratistas de Vizsla sigue siendo una prioridad absoluta”. La compañía manifestó que desde su creación “ha realizado inversiones significativas en seguridad y gestión de riesgos, con supervisión activa de la alta dirección, incluyendo visitas periódicas al sitio. Si bien ciertas medidas de seguridad requieren un grado de confidencialidad, la compañía informa que trabaja con asesores de seguridad experimentados y reconocidos internacionalmente, y evalúa de manera continua las condiciones en sus áreas de operación”.

Asimismo, señaló que coopera “plenamente con las autoridades mexicanas mientras continúan la investigación y las labores correspondientes, llevando a cabo una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con los recientes hechos trágicos”

“Dada la seriedad de la situación, la Compañía se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible y no participará en rumores o especulaciones sin sustento”

El comunicado señaló que “Vizsla opera en cumplimiento de las leyes aplicables en México y Canadá. Mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o no ética”.

¿Cuál es el estatus actual del Proyecto Pánuco?

El trabajo en el Proyecto Pánuco continúa, mientras que las operaciones en sitio permanecen suspendidas. Gran parte del avance a corto plazo se basa en trabajos de ingeniería que pueden realizarse de manera remota, y dichas actividades continúan conforme Vizsla avanza hacia sus hitos clave.

Michael Konnert añadió: “Estamos tomando las medidas necesarias para transitar este período de manera responsable. Continuaremos apoyando a las familias afectadas y a nuestro equipo, mantendremos plena coordinación con las autoridades competentes y nos aseguraremos de que la seguridad siga guiando todas nuestras decisiones”.

