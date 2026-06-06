La ola humana más grande del mundo se vivió en la CDMX

Del Ángel de la Independencia a la Glorieta del Caballito, CDMX rompió el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo con motivo de los festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM

Este sábado tras una convocatoria abierta para todo público, la Ciudad de México rompió otro Récord Guinness: La ola humana más grande del mundo , con la asistencia de miles de fanáticos del futbol, que se dieron cita desde temprana hora en Paseo de la Reforma, para dar inicio a los festejos del Mundial de Futbol 2026.

Asistentes de diversas edades acudieron al llamando de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada quien convocó a capitalinos y turistas a realizar la ola humana más grande del mundo. Ampliar

Muchos de los asistentes ya ataviados con la clásica playera verde, característica de la Selección Mexicana de Futbol, para luego de unos minutos de ensayo y en espera de más asistentes, poder realizar la gigantesca ola.

Animados por la música de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, los asistentes siguieron las instrucciones para que tras el conteo se pudiera realizar esta ola que es clásica para festejar un gol en el estadio o para animar a los equipos y en particular a la Selección Mexicana.

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La Sonora Santanera de Carlos Colorado fue la encargada de animas a los asistentes que crearon la ola humana que rompió récord. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Del Ángel de la Independencia a la glorieta del Caballito, conocida así la escultura del artista plástico Sebastián, familias enteras que se dieron cita en el lugar congeniaron con los turistas que ya se encuentran en la capital mexicana para elevar sus brazos al cielo e iniciar la serie de festejos que organiza el Gobierno encabezado por Clara Brugada para avivar el entusiasmo por la celebración del la Copa del Mundo FIFA 2026.

🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness



Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico.



Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

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