Mineros de Durango y Sinaloa unidos en luto tras tragedia en Concordia

En Durango, la tarde del sábado se realizó una marcha en Durango de luto y respeto por los mineros fallecidos en Concordia, Sinaloa y la que fue convocada por la Asociación de Ingenieros Metalúrgistas y el Clúster Minero, entre otras organizaciones.

“Que el eco de nuestros pasos sea el homenaje que su valentía reclama”, sostuvieron los organizadores, al referir que no era una protesta con tintes políticos, es un homenaje de Durango para sus hijos mineros.

Trabajadores del sector minero llevaron a cabo una marcha pacífica en exigencia de justicia y seguridad

Lamentan muerte de mineros

En el marco del Foro de Proveedores Mineros celebrado el miércoles pasado en Gómez Palacio, Durango se lamentó lo ocurrido en el vecino estado de Sinaloa, donde fueron privados de la vida cinco mineros.

La presidenta del Clúster Minero, Sandra Magaña se refirió a lo ocurrido en la localidad de Concordia en el municipio de Sinaloa, lamentó el hecho al tiempo que se solidarizó con las familias de los trabajadores.

