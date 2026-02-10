Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con grupo criminal: Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio a conocer avances sobre la desaparición de 10 mineros en Sinaloa, fueron confundidos con integrantes de grupo criminal, señala.

Los mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con integrantes de un grupo criminal, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al informar sobre los avances en la investigación del caso ocurrido el pasado 23 de enero.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que esta versión se desprende de las primeras confesiones de cuatro personas detenidas, presuntamente involucradas en la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver.

¿Qué revelaron las primeras detenciones?

García Harfuch detalló que, de acuerdo con las declaraciones iniciales de los detenidos, los trabajadores mineros habrían sido señalados erróneamente como integrantes del grupo criminal conocido como Los Mayos, lo que habría detonado el secuestro.

El titular de la SSPC subrayó que esta línea de investigación continúa en desarrollo y forma parte de las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades.

¿Qué se sabe del secuestro de los mineros?

La privación de la libertad ocurrió el pasado 23 de enero, cuando 10 empleados de la empresa minera Vizsla Silver fueron retenidos en el estado de Sinaloa. El caso generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional debido a la participación de una empresa canadiense.

Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones continúan y que se mantiene coordinación con instancias estatales para garantizar la seguridad en la región y evitar que hechos similares se repitan.

