  29 DIC 2025

¿Maestros podrán decomisar celulares en 2026? Esta propuesta en el Senado busca prohibir teléfonos en escuelas

La iniciativa busca reformar la Ley General de Educación para otorgar facultades a docentes y directivos de retirar dispositivos móviles durante la jornada escolar

Una nueva propuesta para reformar la Ley General de Educación fue presentada en el Senado por Alberto Anaya Gutiérrez, legislador del Partido del Trabajo y coordinador de su bancada en la Cámara Alta, que busca prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles durante la jornada escolar en todos los niveles de educación básica del país, según dio a conocer EFE.

Con modificaciones al artículo 84 de la ley para limitar el uso de teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil en escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, la reforma permitiría que docentes y personal directivo decomisen estos aparatos durante el horario escolar, con la obligación de devolverlos al finalizar el día.

¿La razón? De acuerdo con el senador, el uso indiscriminado de estos dispositivos ha afectado la atención de los estudiantes, además de impactar la convivencia y el sentido formativo del espacio educativo. Anaya Gutiérrez sostuvo que es necesario establecer límites al uso de la tecnología en niñas y niños, para reducir riesgos como el acceso a contenido inapropiado, el ciberacoso y la dependencia de la conexión constante.

La iniciativa ya se encuentra en análisis en el Senado, en las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Hasta ahora, Querétaro es uno de los pocos estados del país que prohíbe el uso de redes sociales y teléfonos en las aulas, luego de que el gobernador Mauricio Kuri impulsó la regulación de estos dispositivos en el ámbito educativo.

En 2025, la UNESCO reportó que 79 países habían implementado medidas para prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas, ante su posible relación con el bajo rendimiento académico. Según el organismo, casi 40 % de los sistemas educativos a nivel mundial han tenido que prohibir estos dispositivos dentro de los salones de clase.

PT propone reformar el artículo 84 de la Ley General de Educación para regular el uso de celulares en los salones de clase. / Arturo Peña Romano Medina

