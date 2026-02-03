España propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Durante la COP28, el presidente de España, Pedro Sánches anuncia la prohibición a menroes de 16 años a las redes socieales. / Sean Gallup

El presidente de España, Pedro Sánchez presentó durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que se lleva a cabo en Dubái una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

El mandatario español dio el primer paso en el control del acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales, al advertir sobre los efectos que estas generan en el desarrollo de los jóvenes.

Social media has become a failed state.



If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.



Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.



Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026

¿Por qué España busca restringir el uso de redes sociales a menores?

Desde la COP28 Sánchez calificó como “una huella de odio y polarización” la que las redes sociales dejan en las mentes de los jóvenes, razón por la cual su gobierno plantea fincar responsabilidades a los directivos de las plataformas digitales que, dijo, han permanecido impunes hasta ahora.

Desde su administración, señaló, ya se trabajan las medidas que serán impuestas para que exista responsabilidad legal para quienes cometan infracciones desde redes y plataformas digitales.

¿La regulación digital se aplicará solo en España?

El presidente adelantó que la propuesta no se limitará únicamente a España, sino que buscará impulsar un sistema de rastreo y cuantificación que permita identificar desde qué países se originan las infracciones y cuál es su impacto.

Para ello, anunció la conformación de la denominada “Coalición de los Dispuestos Digitales”, cuyo objetivo es alcanzar una regulación más estricta, rápida y eficaz a nivel internacional.

Sánchez sostuvo que es necesario “recuperar el control” de un entorno digital que calificó como un “estado fallido”, donde se ignoran leyes y regulaciones, y en el que prevalecen la desinformación y los ataques de odio.

