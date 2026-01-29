De Australia a Francia: El primer país en Europa que podría prohibir las redes sociales a menores de 15 años

A pocos meses de que Australia hiciera efectiva la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Esta semana, la Asamblea Nacional francesa aprobó el proyecto de ley que busca prohibir el acceso a estas plataformas a menores de 15 años, extendiendo la restricción incluso al uso de teléfonos dentro de escuelas. Según reportó la agencia EFE, la administración de Emmanuel Macron busca que la maquinaria legal esté lista para aplicarse de lleno en el próximo ciclo escolar.

Con el aval de la Asamblea, solo falta que el Senado ratifique la medida para que entre en vigor a partir del martes 1 de septiembre de 2026. Los legisladores a favor sostienen que el fin último es la protección de la salud mental de los adolescentes, aunque el proyecto exenta algunos servicios de mensajería y, por supuesto, las plataformas educativas.

Desde diciembre de 2025, los jóvenes australianos tienen prohibido ingresar a redes como Facebook, X, Instagram, TikTok y muchas otras. Esta jugada ha motivado a otros países a que, según la periodista Anna Desmarais, pongan el tema sobre la mesa. España, Dinamarca, Italia, Grecia y Alemania ya están en la lista de naciones que están considerando prohibir las redes sociales a menores, con Francia situada ahora a un solo paso de conseguirlo y ser el primer país en toda Europa.

A diferencia del bloque europeo y la determinación australiana, en México la más reciente propuesta es la de Alberto Anaya Gutiérrez, presentada ante el Senado a finales de 2025, la cual busca prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica. Sin embargo, el único antecedente real es Querétaro con la “Ley Kuri”, la cual sí regula el uso de redes sociales.