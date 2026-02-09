Vacuna contra el Sarampión: ¿Puedes contagiarte aún vacunado?

La vacuna contra el sarampión es una de las herramientas que brinda la medicina actual para prevenir el contagio de esta enfermedad. Sin embargo, surgen miles de dudas alrededor de la vacuna, como por ejemplo, si te puedes contagiar después de recibirla.

Así que te contamos si eso puede suceder, por qué y cómo puedes prevenir el contagio y de los tuyos.

¿Me puedo contagiar después de recibir la vacuna contra el Sarampión?

De acuerdo con especialistas en salud pública, ninguna vacuna ofrece protección absoluta, pero la vacuna contra el sarampión es una de las más efectivas que existen. Con dos dosis de la vacuna triple viral (SRPV) la protección alcanza más del 95%, lo que reduce de forma significativa el riesgo de contagio.

Es decir, una persona vacunada tiene muchas menos probabilidades de enfermarse, y en caso de hacerlo, los síntomas suelen ser mucho más leves.

¿Por qué alguien que ya está vacunado contra el Sarampión puede contagiarse?

Los médicos explica que existen algunos escenarios en los que una persona vacunada puede contraer el sarampión, por ejemplo:

No haber completado el esquema de dos dosis

Haber recibido la vacuna, pero no haber desarrollado una respuesta inmune suficiente

Tener el sistema inmunológico debilitado

En estos casos, el cuerpo puede no generar suficientes defensas, aunque el riesgo sigue siendo bajo comparado con alguien no vacunado.

¿Qué pasa si me contagio estando vacunado?

Cuando una persona vacunada se contagia de sarampión, la enfermedad suele presentarse de forma más leve. Es menos probable que desarrolle complicaciones graves como neumonía, encefalitis u hospitalización, de acuerdo con información médica.

Además, la vacunación ayuda a reducir la transmisión, lo que protege a personas vulnerables como bebés, adultos mayores o quienes no pueden vacunarse por razones médicas.