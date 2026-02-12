Reforma laboral de 40 horas no garantiza más descanso, advierte senadora del PRI

La narrativa de la reforma laboral de 40 horas, era que descansen más los trabajadores, que tengan más tiempo libre, pero en la reforma constitucional no se autorizan dos días de descanso, “el esquema de jugar a repartir las horas extra y acomodarlas por día, da la posibilidad de que no cambie nada en cuanto a descanso, a lo mejor es más caro contratar a un trabajador, pero no necesariamente esa persona va a descansar más ”, señaló la senadora del PRI, Claudia Anaya, tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la senadora priista detalló que “la jornada laboral no puede exceder de 8 horas en tu turno laboral, considera que hay horas extra de 1 a 9 se paga doble y de la 10 se paga triple”. Con la reforma, dijo, se agrega que para 2030 la jordana semanal será de hasta 40 horas, nada más que aumentan las horas extra de 1 a 12.

¿La reforma laboral garantiza dos días de descanso?

Resaltó que lo que interesa a la maquila es no parar las máquinas, por lo que en 2030, un empleador puede contratar a un trabajador por 6 días a la semana con 8 horas y 2 extra, pagándolas al doble, pero son gravables del ISR al 50%, es decir “cuesta más emplear a alguien en el mercado laboral formal, lo que puede provocar más inflación, incrementar el mercado laboral, o el cierre de algunas fuentes de empleo, pero no le estás dando más tiempo de descanso al trabajador, porque a mí como patrón en ningún lado me dice la reforma que tengo que darte dos días de descanso”.

¿Qué impacto tendría en empleadores y mipymes?

De acuerdo con la senadora “faltó visión periférica” en la aprobación de esta reforma, por lo que consideró que lo más viable hubiera sido dar los “dos días de descanso o sectorizar, ya que no hay diferenciación por sector,

Mandan al trabajador a que se arregle con su empleador y es una negociación entre desiguales y en desventaja total”. — señaló la senadora.

“Tenemos que variar los esquemas, porque si está creciendo más el sector servicios, por ejemplo, tengo que ver como disminuyo los costos tributarios para el empleador, ya que este no solo paga el salario, sino ISR, IMSS, Infonavit, “no da para que el empleador en una mipyme tenga dos empleados” por la reducción de jornada, concluyó.

