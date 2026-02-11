;

  • 12 FEB 2026, Actualizado 02:00

Senado avala jornada laboral de 40 horas; omiten descansos en Constitución

Con 103 votos a favor y 15 en contra, el Senado aprobó la jornada laboral 40 horas, pero el dictamen no establece en la Constitución los días de descanso obligatorios ni el límite de horas extras.

Aprueba Senado 40 horas de trabajo

Aprueba Senado 40 horas de trabajo / VioletaStoimenova

Verónica Méndez Borja

Está tarde con 103 votos en favor y 15 votos en contra, del PRI y MC, el pleno del Senado de la República aprobó en lo particular la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Los senadores de oposición como la priista Carolina Viggiano sentenció que se trata de una treta electoral de Morena.

TE PUEDE INTERESAR: Morena le debe los dos días de descanso a los mexicanos: Jorge Álvarez Máynez

Por su parte, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que la puerta se queda muy abierta para que se siga abusando de los trabajadores.

¿Por qué la oposición pidió incluir días de descanso obligatorios?

Senadores de oposición insistieron en que en la Constitución se debió haber establecido dos día de descanso obligatorios para los 13.5 millones de trabajadores.

¿Qué establece el dictamen enviado a la Cámara de Diputados?

En el dictamen, que se envió a la Cámara de Diputados no se especifica que serán 2 días de descanso y tampoco el máximo de horas extras.

El senador Ignacio Mier, líder de los morenistas, apuntó que en la ley general de esta reforma se retomará lo relativo a los días de descanso obligatorios.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad