Senado avala jornada laboral de 40 horas; omiten descansos en Constitución

Está tarde con 103 votos en favor y 15 votos en contra, del PRI y MC, el pleno del Senado de la República aprobó en lo particular la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Los senadores de oposición como la priista Carolina Viggiano sentenció que se trata de una treta electoral de Morena.

Por su parte, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que la puerta se queda muy abierta para que se siga abusando de los trabajadores.

¿Por qué la oposición pidió incluir días de descanso obligatorios?

Senadores de oposición insistieron en que en la Constitución se debió haber establecido dos día de descanso obligatorios para los 13.5 millones de trabajadores.

¿Qué establece el dictamen enviado a la Cámara de Diputados?

En el dictamen, que se envió a la Cámara de Diputados no se especifica que serán 2 días de descanso y tampoco el máximo de horas extras.

El senador Ignacio Mier, líder de los morenistas, apuntó que en la ley general de esta reforma se retomará lo relativo a los días de descanso obligatorios.

