Morena le debe los dos días de descanso a los mexicanos: Jorge Álvarez Máynez

En entrevista con Carlos Loret de Mola el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez dijo que la iniciativa que tenía como objetivo garantizar dos días descanso a la semana solo está agregando uno y aumenta horas extras, que a largo plazo sería contraproducente porque les pagarían menos a las personas.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano informó que van a presentar una propuesta formal en el Senado de la Republica con la finalidad de que se retome la propuesta original para que los trabajadores tengan dos días de descaso a la semana por ley junto al dictamen de las 40 horas.

¿Qué propone Movimiento Ciudadano sobre los días de descanso?

Maynez puntualizó que la Organización Internacional del Trabajo incluso ha denunciado la mercantilización del derecho al descanso y dijo que incluso aprobando la reforma laboral estaríamos por debajo de la media de América Latina, aún quedaría por avanzar y “regatearle” los dos días de descanso queda muy corta la expectativa que tiene la gente con el gobierno y los legisladores.

Además, dio a conocer que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, pero nunca se pasó al Pleno en la legislatura anterior y se aplazó hasta 2030 porque le están modificando términos.

¿Por qué se aplazó la reforma sobre el descanso semanal?

Maynez mencionó que es un tema pendiente que tiene Morena con la clase trabajadora, hace unos días el secretario del Trabajo en el Senado no pudo explicar por qué no se garantizan los días de descanso; mencionó que es importante ponerlo en la Constitución.

La Presidenta tiene que hacer ajustes en este tipo de causas, no debe defraudar a la gente, los 40 días con dos días de descanso son un logro porque ya se dieron en todos los países con los que México hace tratos comerciales, concluyó Maynez.

