Jornada de 40 horas: empresarios hacen un llamado para evitar una crisis de empleo

La Concanaco Servytur lanzó una alerta sobre la “fragilidad” del empleo tras un arranque de año complicado con el consumo enfriándose y los negocios familiares bajo presión, el sector empresarial pide cautela con la reforma de las 40 horas

La creación de empleo formal en enero mostró una desaceleración respecto a años anteriores, lo que refleja un entorno de fragilidad para el mercado laboral y la economía local, advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (CONCANACOSERVyTUR), Octavio de la Torre.

En conferencia de los miércoles, el dirigente señaló que, más allá de tratarse de una cifra aislada, el dato debe llamar a la reflexión, ya que el debilitamiento del empleo formal impacta directamente a las empresas y negocios familiares que sostienen la actividad económica en municipios y colonias.

“Más allá de ser una cifra puntual, el mensaje es claro. El empleo está frágil y eso afecta directamente a las empresas y negocios familiares que sostienen la economía en los municipios y en los barrios. Cuando el empleo formal se debilita, se debilita la formalidad, se enfría el consumo y se presiona la actividad económica local”. —

Explicó que cuando el empleo formal se contrae, también se debilita la formalidad, se enfría el consumo y aumenta la presión sobre la economía local, lo que afecta especialmente a las pequeñas unidades productivas.

¿Cómo impacta la desaceleración del empleo en la economía local?

Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno de México y al Congreso para que el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas considere una implementación gradual, diferenciada por sectores y con esquemas de acompañamiento para las empresas familiares.

“Por eso hacemos un llamado responsable al Gobierno de México y al Congreso para que en el debate sobre la reducción de jornada laboral a 40 horas se considere una ruta gradual, sectorial y con acompañamiento para las empresas familiares. Reducir la jornada laboral puede ser una meta socialmente legítima, pero debe de implementarse sin poner en riesgo la viabilidad de quienes generan el empleo. Cuidar el trabajo formal es cuidar la paz social y la economía real”. —

¿Qué postura hay sobre la jornada laboral de 40 horas?

De la Torre reconoció que la reducción de la jornada es una meta socialmente legítima, pero advirtió que su aplicación debe evitar poner en riesgo la viabilidad de los negocios que generan empleo. “Cuidar el trabajo formal es cuidar la paz social y la econvomía real”, subrayó.

En otro tema, el representante empresarial reconoció acciones recientes de las autoridades contra la extorsión, como el operativo realizado en Tequila, Jalisco. Señaló que estos casos demuestran que el delito puede investigarse y sancionarse cuando existe coordinación institucional y respeto al debido proceso.

Destacó que el trabajo conjunto entre autoridades, sector productivo y comunidad permite proteger a las familias y fortalecer la economía local.

