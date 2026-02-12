Pensión Bienestar Adultos Mayores: Pago doble de marzo, calendario completo y todo lo que debes saber

En México, los pagos de pensiones y apoyos sociales generan gran interés entre beneficiarios y sus familias, sobre todo cuando se anuncia un depósito doble. Este tipo de entregas extraordinarias suele responder a ajustes administrativos o adelantos de calendario, por lo que es clave conocer quiénes aplican y en qué fechas se realiza el depósito de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

¿Quiénes reciben el pago doble de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores?

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, el pago doble puede aplicar en distintos escenarios según el tipo de pensión. Es decir, quienes tengan la pensión IMSS e ISSSTE junto con la Pensión Bienestar para Adultos Mayores podrían recibir un depósito doble

En el caso de programas sociales, el adelanto o duplicación del apoyo suele dirigirse a beneficiarios de la Pensión del Bienestar Adultos Mayores (personas de 65 años o más) cuando se juntan dos bimestres en un solo depósito. Esto depende del calendario oficial que publique la Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo se deposita el pago doble?

De acuerdo con el calendario oficial de ‘Pensión Bienestar Adultos Mayores’, el inicio de pagos para el bimestre de marzo-abril comenzará el 2 de marzo. Recuerda que es conforme la inicial del apellido de los adultos mayores.

Calendario de pagos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores Ampliar

¿Cuánto dinero se recibe con el pago doble?

El monto depende del programa y del apoyo correspondiente. Para adultos mayores inscritos en la Pensión del Bienestar, el pago bimestral ronda los 6,200 pesos, por lo que un depósito doble puede alcanzar aproximadamente 12,400 pesos.

Estos montos se basan en el esquema de transferencias oficiales que se otorgan a personas mayores de 65 años registradas en el programa, considerado un derecho constitucional universal en México.