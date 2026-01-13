Pensión IMSS: ¿Quiénes ya no recibirán el pago doble de acuerdo con la Suprema Corte?

El pago doble de pensiones IMSS se podría ver afectado debido a una resolución técnica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de cómo se deben calcular y pagar ciertas pensiones del IMSS. Esto se hace para evitar cobros dobles o excesivos que puedan violar la ley.

Así que te contamos quiénes ya no recibirán el pago doble a la pensión IMSS y qué beneficiarios se pueden ver afectados por esta nueva resolución.

¿Qué trabajadores ya no recibirán el pago doble a la pensión IMSS?

En términos sencillos, la Corte aclaró que existe un “techo” máximo y que los cálculos deben realizarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, los salarios mínimos también deben calcularse según corresponda al régimen del trabajador para evitar montos inflados.

Es decir, para las y los trabajadores que reciben su pago normal bajo los regímenes de 1973 o 1997 sin irregularidades, no hay cambios. La medida va dirigida principalmente a frenar juicios y solicitudes donde se exigían pagos retroactivos o ajustes que la Corte ya consideró improcedentes.

¿Cómo saber si los derechohabientes pueden verse afectados con la detención del pago doble del IMSS?

Existen tres puntos clave para saber si puedes ser afectado en esta resolución del pago a las pensiones IMSS, por ejemplo:

Si recibes más de una pensión primero hay que saber de dónde vienen y esclarecerlo en caso de que el IMSS ponga la lupa en tu caso.

Las personas que se encuentren en medio de un proceso legal para exigir el aumento de pensión, deberán tener toda su documentación en regla para evitar el freno.

Si tu pensión IMSS supera el “tope” de 25 salarios mínimos o UMAs, pueden llamarte para aclarar todos los movimientos.

Así que ya sabes, la Corte determinó que no se pueden duplicar beneficios bajo ciertos esquemas de pensiones por invalidez o cesantía. Por otro lado, recuerda que la medida va dirigida a frenar juicios o solicitudes donde se exigían pagos retroactivos o ajustes que la Corte pueda considerar improcedentes.

